Молдавский премьер-министр считает Россию источником зла для Молдовы (ВИДЕО) ...

Об этом Филип заявил в понедельник в эфире принадлежащего олигарху и лидеру Демпартии Владимиру Плахотнюку телеканалу.

Филип обвинил Россию в контексте установленных Москвой ограничений в отношении молдавского экспорта на российский рынок.

Премьер-министр Молдовы отметил, что рост молдавского экспорта в том числе из Приднестровья, на рынок ЕС связан с введением целого ряда ограничений и препятствий со стороны России. В этой связи Павел Филип сообщил, что несмотря на его переговоры с президентом Путиным и премьером Медведевым, а также членство Молдовы в СНГ, Россия ввела тарифные и таможенные ограничений на молдавский импорт по 19 тарифным позициям.

Кроме того, как отметил Филип, Россия составила списки предприятий, которым был открыт экспорт в Россию с целью еще большего разобщения молдавского общества. «Эти компании по большому счету находятся в Гагаузии, в Приднестровье или в одном-двух северных районах, где массово был поддержан этот пророссийский вектор. Вот, где мы должны искать ответы, потому как нельзя хорошо жить с теми, кто желает тебе зла и возводит препятствия», - резюмировал премьер-министр Молдовы Павел Филип, рассуждая о молдо-российских отношениях.

Филип является первым вице-председателем Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка, контролирующим молдавскую власть и являющимся гражданином России с 2004 года, когда он получил паспорт РФ в качестве жителя Приднестровья по фальшивым документам.

Примечательно, что несмотря на постоянное генерирование со стороны принадлежащей Плахотнюку правящей Демпратии темы «российской угрозы», государственные медийные и финансово-промышленные структуры Российской Федерации являются основным источником финансирования структур Владимира Плахотнюка. В частности, Плахотнюк является владельцем телеканала Prime, ретранслирующего самый популярный в Молдове российский телеканал «Первый». Ретрансляция этого российского телеканала на протяжении более десяти лет остается основным источником содержания принадлежащего Плахотнюку медиа-холдинга.

Кроме того, Плахотнюк контролирует филиал российского газового гиганта «Газпром» - молдо-российское предприятие «Молдовагаз». Известно, что посредством этого предприятия финансируется деятельность возглавляемой Владимиром Плахотнюком Демпартии.