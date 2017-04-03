Полицейские запретили доступ в судебную инстанцию по делу мэра города Бессарабка (ВИДЕО) ...

Конституционное право на свободный доступ в судебную инстанцию уже традиционно ограничивается полицией в ходе слушаний по резонансным делам.

Во вторник, перед началом судебного заседания полицейские безапелляционно ограничили доступ в Кишиневский суд сектора Чентру, где рассматривалось дело арестованного по заказному политическому делу мэра города Бессарабка Валентина Чимпоеш.

Примечательно, что еще до того, как началось само судебное заседание, полицейский объяснил свои незаконные действия «закрытым характером суда».

Подобные действия полиции стали уже систематическими, несмотря на положения Конституции (ст.117) и Уголовно-процессуального кодекса (ст.18), предусматривающих свободный характер судебных заседаний, за исключением специально оговоренных случаев, которые могут быть объявлены лишь после начала заседания.

Кроме того, действия молдавских властей нарушают положения Преамбулы, Главы III и Приложения I к Главе III Соглашения об Ассоциации между Молдовой и Евросоюзом.