Freedom House расценила режим Демпартии, как «гибридную политическую систему»
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Режим, установленный принадлежащей олигарху Владимиру Плахотнюку Демпартией, усугубил уровень демократии в Молдове, согласно опубликованному международной правозащитной организации Freedom House отчету Nations in Transit 2017.
Как сообщает издание newsmaker, комментируя выводы Отчета Freedom House, главной причиной снижения уровня демократии в Молдове является ухудшение показателей «эффективность и независимость судебной системы».
В ежегодном исследовании организации «Развитие демократии в странах переходного периода 2017» (Nations in Transit 2017) Молдова отнесена к категории стран с «переходной или гибридной политической системой». Правозащитники уверены, что 2017 год станет для Молдовы решающим, а досрочные парламентские выборы могут изменить расклад политических сил.
Молдова, как и в 2016 году, попала в категорию стран с «переходной или гибридной политической системой», а назначение правительства Павла Филипа названо «спорным».
Издание также сообщает со ссылкой на Отчет, что у Молдовы общее количество баллов выросло с 4.89 до 4.93, что говорит о снижении уровня демократии в стране, поскольку, по методологии Freedom House, чем больше баллов набирает страна, тем ниже в ней уровень демократии. Так, государства с устойчивой демократической системой получают от 1 до 3 баллов, государства с частично демократической системой — от 3 до 4 баллов, государства с переходной или гибридной политической системой — от 4 до 5 баллов, государства с частично авторитарной политической системой — от 5 до 6 баллов и государства с авторитарной политической системой — от 6 до 7 баллов.
Каждую страну правозащитники оценивают по семи показателям, среди которых избирательный процесс, уровень развития гражданского общества, степень независимости СМИ, уровень демократичности правительства и местных властей, эффективность и независимость судебной системы и уровень коррупции.
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