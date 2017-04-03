Прокуратура проигнорировала требование Конгресса местных властей об освобождении мэра города Бессарабка (DOC) ...

Несмотря на единогласное требование Конгресса местных властей Молдовы (CALM) о прекращении уголовного преследования в отношении мэра Бессарабки Валентина Чимпоеш, прокуроры поспешили передать его дело в суд.

Видимо, желая продемонстрировать свое особое безразличие к единогласно сформулированному требованию местных избранников, Прокуратура распространила во вторник пресс-релиз о передаче дела в суд за 10 минут до того, как в столичном суде должно было начаться слушание об изменении меры пресечения мэру города Бессарабка.

Примечательно, что о передаче дела Чимпоеш в суд не были оповещены ни сам обвиняемый, ни его адвокаты, несмотря на то, что, согласно пресс-релизу, прокуроры завершили рассмотрение дела еще 31 марта.

Прокуроры настаивают, что мэр города Бессарабка, «имея статус избранного лица, и будучи местной опекунской властью, проявил служебную халатность, несоответствующе исполняя функциональные обязанности в результате халатного и несознательного отношения к ним, что спровоцировало тяжкие последствия».

В результате, прокуроры продолжают обвинять мэра города в том, что по его вине (!) отец одной из социально уязвимых семей города домогался собственной дочери, сексуально эксплуатируя её.

Ранее уже сообщалось, что 24 марта на своем чрезвычайном заседании примары от всех политических партий единогласно осудили действия центральных властей по аресту мэра Бессарабки и приняли Обращение «в связи с предвзятым контролем и превышением полномочий со стороны судебных и контрольных органов государства в отношении органов местной власти».

Тогда, Конгресс местных властей Молдовы потребовал от президента срочного созыва Высшего совета безопасности, с целью обсуждения на нем вопроса ареста мэра Бессарабки, а также действий судебных и контрольных органов государства в отношении местных властей.

Как президент Игорь Додон, так и подчиненная олигарху Владимиру Плахотнюку прокуратура, проигнорировали требования местных избранников.

Решение об аресте мэра города Бессарабка было вынесено утром 17 марта прокурором Л.Бакалым, известным своим непосредственным участием в целой серии уголовных преследований в отношении лидеров возглавляемой Ренато Усатым «Нашей партии».

Как и во всех предыдущих делах, Бакалым вынес свое решение об аресте на основе «резонного подозрения». По мнению прокурора, вместо полиции, примар должен был навести порядок в этой семье.

В день ареста мэра города, в здании примарии Бессарабки собрались около ста человек, возмущенных репрессивными действиями властей в отношении примара Бессарабки, пользующегося уважением со стороны жителей города.

Валентин Чимпоеш был избран примаром города Бессарабка 28 июня 2015 года. За него проголосовали 61,7% жителей города.