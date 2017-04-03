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Представители Демпартии угрожали мэру Фалешт расправой над детьми (AUDIO)

Опубликовано : 05 апрель 2017 г. 11:15 | Просмотров: 453 | Категория: Власть, Криминал

Мэр Фалешт Владимир Русу подписал заявление против выдвинувшей его «Нашей партии» после угроз расправы с его детьми со стороны руководства правящей Демпартии.

Признания Русу содержатся на аудиозаписи, распространенной в соцсетях лидером «Нашей партии», мэром Бельц Ренато Усатым.

Русу сообщил, что перед тем, как 27 марта подконтрольные Плахотнюку СМИ опубликовали заявление, подписанное 17 местными избранниками Фалештского района о выходе из «Нашей партии», он получил угрозы от местного представителя Демпартии (Бабий), а также некого Олега из Кишинева, являющегося членом центрального руководства ДПМ.

По признанию Русу, целью представителей ДПМ было получить публичный отказ от партии Ренато Усатого.

Ранее, сразу после появления «заявления 17-ти», один из его фигурантов - местный советник из села Обрежа Веке Георге Ступак  заявил, что отзывает свою подпись, а его обманули и специально дезинформировали бывшие коллеги по партии – бывший координатор фалештской организации «НП» Вячеслав Тамбур и вице-примар Олег Пастрама.

Генеральная прокуратура пока никак не отреагировала по факту угрозы и шантажа местного избранника с целью извлечения выгоды для Демпартии.


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