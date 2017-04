Петренко потребовал наказания министра юстиции (DOC) ...

Об этом заявил бывший депутат, лидер Партии «Наш дом – Молдова» Григорий Петренко, который направил запрос в адрес Высшего совета магистратуры с требованием лишить Владимира Чеботаря мандата члена ВСМ, а также расследовать данный случай в прокуратуре.

В своем запросе Петренко напоминает, что «в рамках Кишиневского суда в секторе Рышкань рассматривается уголовное дело по обвинению Григория Петренко и других лиц в совершении преступления, предусмотренного ст. 285 Уголовного кодекса – «массовые беспорядки», и приводит заявления господина Владимира Чеботаря – члена Высшего совета магистратуры в рамках интервью для новостного портала «newsmaker.md» от 21 февраля с. г.

Политик отмечает, что «как вытекает из ответов г-на Чеботаря, они содержат конкретные указания для судей, которые в данный момент рассматривают «дело группы Петренко», а также уголовные дела, в которых фигурируют другие лица (Филат, Усатый, Урсаки)».

«Поскольку г-н Чеботарь четко и недвусмысленно заявил, что все эти лица должны понести уголовное наказание (первое заявление), но они пытаются уклониться от уголовной ответственности (первое заявление) методами спекулятивной, недостойной защиты (второе заявление).

В частности, в рамках дела «группы Петренко» г-н Чеботарь дал целый ярд указаний относительно доказанной виновности членов так называемой «группы Петренко».

Так, он категорически опроверг подлинность Ежегодного доклада по правам человека Государственного департамента Соединенных Штатов Америки (третье заявление).

Хотя широкой общественности известен тот факт, что в «Annual Country Reports on Human Rights Practices U.S. Department of State – Moldova 2015» члены группы Петренко были названы «политическими заключенными».

Также и в аналогичном докладе за 2016 год члены так называемой «группы Петренко» снова названы политическими заключенными», - заявил бывший депутат.

Более того, по мнению Петренко, «г-н Чеботарь отдал преимущество стороне обвинения (прокурорам), которые, по его мнению, «в деле группы Петренко» собрали четкие доказательства, включая экспертизу (четвертое заявление)».

«Вместе с тем, подозрительно, что г-н Чеботарь ознакомился с материалами «дела группы Петренко», поскольку в рамках этого дела не проводилось никакой судебной экспертизы. Но несмотря на это, г-н Чеботарь считает, что «группа Петренко» виновна в совершении данных преступлений (четвертое заявление), более того, он подтвердил наличие состава преступления «массовые беспорядки» в действиях «группы Петренко» 06.09.2015 г. (четвертое заявление).

В то же время на вопрос о виновности Илана Шора, г-н Чеботарь ответил: «не надо комментировать судебные дела, которые находятся в процессе рассмотрения… Я не могу сказать виновен ли он, и почему все происходит так а не иначе. Пусть судебные органы делают свое дело», пишет Петренко.

По словам бывшего депутата, «независимо от того, делал ли г-н Чеботарь заявления в качестве министра юстиции или члена ВСМ, он очевидным образом оказывал (или пытался оказать):

несоответствующее влияние на магистратов Кишиневского суда, которые рассматривают уголовное дело «группы Петренко» и ряд других уголовных дел (Усатый, Урсаки), c вмешательством в судебную деятельность Кишиневского суда и его магистратов.

Согласно «Положению об учете случаев…», утвержденному Постановлением ВСМ 964/31 от 02.12.14, под ненадлежащим влиянием подразумеваются любые незаконные попытки, действия, давления, угрозы, вмешательства или просьбы третьих лиц в целях побуждения сотрудников (судей) к выполнению или невыполнению, затягиванию или ускорению выполнения действий, входящих в их обязанности, или в нарушение их обязанностей;

запрещенное общение с судьями Кишиневского суда. Согласно ст. 8 (31) Закона о статусе судьи, «не допускается общение судьи с участниками процесса или с другими лицами, включая лиц, исполняющих ответственные государственные должности, если такого рода общение связано с находящимся в производстве судьи делом и происходит иным, нежели предусмотрено правилами судопроизводства, образом. публичное нарушение конституционных гарантий презумпции невиновности вышеуказанных лиц (Петренко, Усатый, Урсаке). применение двойных стандартов в отношении лиц, фигурирующих в разных уголовных делах (строгое соблюдение принципа презумпции невиновности лишь в отношении Илана Шора). распространение ложных заявлений о членах «группы Петренко» и о других лицах (Филат, Усатый, Урсаке), ущемляющих право на честь и достоинство».

Григорий Петренко считает, что «действия г-на Чеботаря по распространению вышеприведенных заявлений доказывают его несовместимость как с должностью члена Высшего совета магистратуры, так и с должностью министра юстиции».

«Также недостойное поведение г-на Чеботаря в том, что касается применения двойных стандартов и распространения ложных заявлений, дискредитирует очевидным образом как ВСМ, так и возглавляемое им министерство.

В результате вышеизложенного требую констатации невыполнения законных обязательств члена Высшего совета магистратуры со стороны члена ВСМ, министра юстиции Чеботаря Владимира и рассмотрения предложения о лишении мандата члена ВСМ г-на Чеботаря Владимира», говорится в запросе Петренко.

В то же время бывший депутат просит ВСМ «передать представленную информацию Генеральной прокуратуре, учитывая наличие состава преступления, предусмотренного ст. 303 Уголовного кодекса и административного правонарушения, предусмотренного ст. 317 (2) Кодекса о правонарушениях, с информированием правительства Республики Молдова о том, что министр юстиции допустил запрещенное общение с магистратами Кишиневского суда».

Кроме этого, бывший депутат обратил внимание на то, что «по информации, которой располагает г-н Чеботарь, было оказано давление на судей при рассмотрении дела Влада Филата (пятое заявление).

В то же время, согласно Положению «об учете случаев…», утвержденному Постановлением ВСМ 964/31 от 02.12.14, судьи, подверженные ненадлежащему влиянию, обязаны сделать уведомление об осуществлении ненадлежащего влияния в порядке, предусмотренном в Положении, не позднее, чем в трехдневный срок.

Неинформирование сотрудником председателя судебной инстанции или по необходимости НЦБК о попытке оказания в отношении него ненадлежащего влияния представляет собой нарушение обязанностей, предусмотренных в Законе о тестировании профессиональной неподкупности.

Прошу вас рассмотреть, если судьи Кишиневского суда, участвующие в рассмотрении уголовного дела Влада Филата, доложили в надлежащие сроки и в надлежащем порядке о попытках оказания в их отношении ненадлежащего влияния. Если не доложили, прошу привлечь их к дисциплинарной ответственности на основе соответствующей информации, распространенной г-ном Чеботарем Владимиром (пятое заявление)».