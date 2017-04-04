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Эксперты потребовали приостановить действие контракта о разведке и добыче газа и нефти с компанией Frontera Resources

Опубликовано : 06 апрель 2017 г. 00:49 | Просмотров: 95 | Категория: Люди

Эксперты аналитического центра Expert-Grup установили целый ряд серьезнейших нарушений в процессе передачи в концессию более трети территории Молдовы американской компанией Frontera Resources и потребовали приостановить действие договора концессии на геологическую разведку.

Об этом представители Expert-Grup сообщили на созванной в среду пресс-конференции, в ходе которой они представили письменный анализ и обратились к правительству и Министерству окружающей среды с целью устранения выявленных нарушений.

«Считаем, что процедуры, на которых основывалось решение о передаче в концессию, были несовершенными, не были соблюдены положения о прозрачности решений, проект договора концессии обсуждался недостаточно, сам договор является довольно нечётким, содержит весьма расплывчатые положения, местами слишком мягкие в отношении компании, которая будет осуществлять эту концессию», - заявил исполнительный директор Центра Expert Grup Адриан Лупушор.

В свою очередь, другой эксперт Центра Дионис Ченуша отметил наличие целого ряда нарушений в процессе проведения консультаций с общественностью. Кроме того, как уточнил Ченуша, в процессе разведочных работ не будет обеспечиваться защита окружающей среды. «Положения договора слишком толерантны в плане использования токсичных или воспламеняющихся веществ, компания-контрактант обязана лишь „сократить использование токсичных веществ”, а не полностью отказаться от их использования. Не указаны в договоре и штрафы, которые будут применяться в случае неблагоприятного воздействия на окружающую среду», - пояснил Дионис Ченуша.

Более того, правительство своим решением фактически предоставило Frontera Resources монопольное право на проведение разведочных работ.

Высказав целый ряд аргументированных претензий по поводу заключенного 2 января 2017 года договора, эксперты потребовали от властей приостановить его действие и создать совместную комиссию для расследования условий, при которых был проведён концессионный конкурс. В том случае, если подозрения в отклонении от установленной процедуры подтвердятся, эксперты потребуют расторжения этого договора.

Открытое обращение Expert Grup было поддержано рядом организаций, отслеживающих реализацию государственной политики, в том числе: Ресурсным центром Молдовы, Центром анализа, надзора и защиты в энергетической сфере, Центром „Партнёрство во имя развития”, Transparency International, а также гражданскими активистами.

Ранее уже сообщалось, что власти Молдовы отдали в концессию на 50 лет американской компании "Frontera Resources International LLC" более трети территории Молдовы  для разведки, добычи и освоения углеводородных ресурсов в Молдове.

Соглашение было подписано в тайне от общества, а в СМИ появились предположения, что скрытыми планами является добыча сланцевого газа в Молдове.

Примечательно, что председатель американской компании "Frontera Resources International LLC" Стив Никандрос является одним из учредителей американской организации Atlantic Council, организовавшей весной 2016 года визит олигарха и лидера правящей в Молдове Демпартии Владимира Плахотнюка в Вашингтон, где Никандрос встречался с Плахотнюком. В ходе того же визита, Плахотнюку была организована встреча и с тогдашним Ассистентом Госсекретаря Викторией Нуланд.



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