Гимпу заявляет о подкупе его депутатов, но остается во власти (ВИДЕО) ...

Лидер ЛП Михай Гимпу сообщил, что два депутата его фракции вышли из нее за деньги, но опроверг обвинения в том, что этот уход был согласован Гимпу с Плахотнюком.

В ходе организованной в четверг лидером ЛП пресс-конференции, Михай Гимпу сообщил, что депутаты Артур Гутюм и Владимир Чернат покинули накануне фракцию ЛП за денежное вознаграждение, дав понять, что за подкупом стоит Демпартия.

В то же время, партия Михая Гимпу продолжает входить с ДПМ в правящую коалицию. Более того, ЛП готовит к утверждению кандидатуру на должность министра обороны.

Гимпу опроверг версию о том, что уход его двоих депутатов был согласован им с лидером ДПМ, олигархом Владимиром Плахотнюком, с целью обеспечить последнему необходимые для изменения избирательной системы голоса в парламенте.

«Я, как был, так и остаюсь независимым человеком и политиком. Я и Либеральная партия принимаем осознанные решения, в соответствии с Программой, с волеизъявлением граждан, а не так, как этого кто-то хочет. Гимпу не продается, не покупается и не согласовывает с кем-либо, когда речь идет об идеалах. Для меня идеалы и люди важнее мандата, должности президента, Европы чего угодно. Жаль, что кое-кто из вас так думает», - заявил Михай Гимпу, отвечая на вопрос журналиста о его возможной договоренности с Плахотнюком по поводу выхода двух депутатов ЛП.

Ранее Михай Гимпу заявил, что фракция ЛП не поддержит инициативу Владимира Плахотнюка об изменении избирательной системы.

После выхода двух депутатов из фракции ЛП, контролируемое Плахотнюком большинство депутатов состоит из 51 депутата, что позволяет утвердить любой законопроект, кроме изменения Конституции.