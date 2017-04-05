В Молдове армия будет привлечена для разгона массовых акций протеста (DOC) ...

Накануне изменения избирательной системы, контролируемое олигархом и лидером ДПМ Владимиром Плахотнюком большинство депутатов приняло закон, позволяющий привлекать вооруженные силы для разгона массовых манифестаций с применением спецсредств и стрелкового оружия.

Специальный закон был принят в четверг в первом чтении голосами контролируемого Плахотнюком большинства депутатов.

Согласно инициированному правительством закону, отныне военнослужащим будет разрешено применять физическую силу, в том числе специальные приемы борьбы для самообороны и отражения нападения на гражданских лиц, «представителей закона и других лиц участвующих в обеспечении общественного порядка и безопасности, для пресечения правонарушений, задержания правонарушителей, преодоления противодействия законным требованиям».

Кроме того, власти определили, что «физическая сила может быть применена в любой ситуации, в которой закон разрешает применение специальных средств или огнестрельного оружия».

Судя по положениям ст.18, целью закона является именно применение армии для разгона массовых беспорядков. Так, впервые Национальная армия уполномочена применять спецсредства «при пресечении массовых беспорядков и групповых нарушений общественного порядка», а также «при задержании и доставке в полицейский участок или в другие служебные помещения лиц, совершивших преступления или правонарушения, при конвоировании и охране арестованных и осужденных».

До сих пор, эти меры были сферой исключительных полномочий сил МВД и полиции.

Игорь Додон, являющийся по должности и главнокомандующим Вооруженных сил, пока не прокомментировал положения этой инициативы.