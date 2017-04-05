Как Гагаузия сдавалась в концессию на 50 лет при молчаливом согласии башкана (ВИДЕО) ...

Агентству OMEGA предоставлены видеокадры с заседания правительства, на котором принималось решение о сдаче в концессию трети территории Молдовы сроком на 50 лет для нефте- и газодобычи.

На состоявшемся 21 декабря 2016 года заседании правительства, доклад министра экологии Валерия Мунтяну длился около 11 минут. На видеозаписи видно, что сидевшая практически рядом член правительства, башкан Гагаузии Ирина Влах не задал ни одного вопроса относительно целесообразности концессионирования всей территории автономии. Также башкан не спросила и о необходимости проведения предварительных консультаций с жителями региона, которых, в первую очередь, коснется ухудшение экологической ситуации.

Ранее сообщалось, что 9 марта Исполком Гагаузии выразил «глубокую озабоченность» в связи с подписанным правительством Молдовы решением о передаче в концессию трети территории Молдовы под геологоразведку и добычу углеводородов компанией "Frontera Resources International LLC".

Тогда, в распространенном Заявлении Исполнительного комитета Гагаузии было отмечено, что «решение, прямо затрагивающее всех жителей Автономии, было принято без учета позиции властей автономии».

Власти Молдовы отдали в концессию на 50 лет американской компании "Frontera Resources International LLC" более трети территории Молдовы для разведки, добычи и освоения углеводородных ресурсов в Молдове.

Соглашение было подписано в тайне от общества, а в СМИ появились предположения, что скрытыми планами является добыча сланцевого газа в Молдове.

Примечательно, что председатель американской компании "Frontera Resources International LLC" Стив Никандрос является одним из учредителей американской организации Atlantic Council, организовавшей весной 2016 года визит олигарха и лидера правящей в Молдове Демпартии Владимира Плахотнюка в Вашингтон, где Никандрос встречался с Плахотнюком. В ходе того же визита, Плахотнюку была организована встреча и с тогдашним Ассистентом Госсекретаря Викторией Нуланд.