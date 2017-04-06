США нанесли ракетный удар по Сирии. Россия назвала действия США «актом агрессии»
|
В ночь на 7 апреля США нанесли ракетный удар по военным объектам в Сирии. Поводом для удара стали обвинения США в адрес Сирии в применении химического оружия сирийскими войсками в провинции Идлиб.
Как сообщил официальный представитель Пентагона капитан Джефф Дэвис: «59 ракет "Томагавк" выпущено по самолетам, ангарам, заправочным станциям, складам техники и вооружений, средствам ПВО».
Советник президента США по национальной безопасности генерал Герберт Реймонд Макмастер рассказал, что Трампу предложили три варианта действий в ответ на сирийскую атаку в Идлибе. Трамп предложил остановиться на двух вариантах. Окончательное решение президент принял в четверг, сообщил генерал.
«Мы внимательно координировали действия с нашими международными партнерами, союзники поддержали наши действия», - заявил журналистам госсекретарь США Рекс Тиллерсон .
«США проинформировали ЕС, что эти удары носили ограниченный характер и были направлены на сдерживание новых ужасов с использованием химического оружия», - заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд возлагают ответственность за ситуацию в Сирии исключительно на президента Сирии Башара Асада.
«Только президент Асад виновен в подобном развитий событий. Германия и Франция призывают международное сообщество вместе выступить за мирную передачу власти в Сирии», - говорится в совместном заявлении политиков.
В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал удар США по сирийской авиабазе актом агрессии под надуманным предлогом.
Американские власти не удосужились привести какие-либо факты, подтверждающие факт химической атаки в Идлибе, подчеркнул он.
По словам Лаврова, Москва будет требовать раскрытия правды о принятии решений США о бомбардировке.
Российское министерство обороны заявило, что расценивает действия США в Сирии как грубейшее нарушение меморандума об обеспечении безопасности полетов авиации. В минобороны России считают все выдвинутые США обоснования авиаудара бездоказательными.
По данным минобороны, только 23 ракеты с эсминцев ВМС США достигли цели, местонахождение 36 крылатых ракет неизвестно.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ситуацию в Сирии после ударов США. «Действия Вашингтона еще раз были квалифицированы как акт агрессии, противоречащей международному праву», - подчеркнул он.
Песков добавил, что какие-либо контакты Путина и Трампа в связи с авиаударами в Сирии пока не планируются.
По данным сирийской армии, в результате авиаудара США погибли 10 военных.
В то же время сирийское государственное информагентство SANA сообщает, что результате авиаудара погибли девять мирных жителей, в том числе четверо детей, еще семь человек получили ранения. По данным агентства, погибшие жили в деревне возле авиабазы. Многие дома в районе базы были серьезно повреждены.
В Москве задержаны десятки протестующих ...Просмотров: 854
Великобритания подала официальную заявку на выход из ЕС ...Просмотров: 968
Штраф Навального дополнили арестом ...Просмотров: 734
|06.04.2017
|Эксперты потребовали приостановить действие контракта о разведке и добыче газа и нефти с компанией Frontera Resources
|03.04.2017
|Платформа DA призвала все оппозиционные партии объединить усилия против намерений Плахотнюка изменить избирательную систему