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США нанесли ракетный удар по Сирии. Россия назвала действия США «актом агрессии»

Опубликовано : 07 апрель 2017 г. 14:37 | Просмотров: 448 | Категория: Мир

В ночь на 7 апреля США нанесли ракетный удар по военным объектам в Сирии. Поводом для удара стали обвинения США в адрес Сирии в применении химического оружия сирийскими войсками в провинции Идлиб.

Как сообщил официальный представитель Пентагона капитан Джефф Дэвис: «59 ракет "Томагавк" выпущено по самолетам, ангарам, заправочным станциям, складам техники и вооружений, средствам ПВО». 

Советник президента США по национальной безопасности генерал Герберт Реймонд Макмастер рассказал, что Трампу предложили три варианта действий в ответ на сирийскую атаку в Идлибе. Трамп предложил остановиться на двух вариантах. Окончательное решение президент принял в четверг, сообщил генерал.

«Мы внимательно координировали действия с нашими международными партнерами, союзники поддержали наши действия», - заявил журналистам  госсекретарь США Рекс Тиллерсон .

«США проинформировали ЕС, что эти удары носили ограниченный характер и были направлены на сдерживание новых ужасов с использованием химического оружия», - заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд возлагают ответственность за ситуацию в Сирии исключительно на президента Сирии Башара Асада.

«Только президент Асад виновен в подобном развитий событий. Германия и Франция призывают международное сообщество вместе выступить за мирную передачу власти в Сирии», - говорится в совместном заявлении политиков.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал удар США по сирийской авиабазе актом агрессии под надуманным предлогом. 

Американские власти не удосужились привести какие-либо факты, подтверждающие факт химической атаки в Идлибе, подчеркнул он. 

По словам Лаврова, Москва будет требовать раскрытия правды о принятии решений США о бомбардировке.

Российское министерство обороны заявило, что расценивает действия США в Сирии как грубейшее нарушение меморандума об обеспечении безопасности полетов авиации.  В минобороны России считают все выдвинутые США обоснования авиаудара бездоказательными.

По данным минобороны, только 23 ракеты с эсминцев ВМС США достигли цели, местонахождение 36 крылатых ракет неизвестно. 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ситуацию в Сирии после ударов США. «Действия Вашингтона еще раз были квалифицированы как акт агрессии, противоречащей международному праву», - подчеркнул он.

Песков добавил, что какие-либо контакты Путина и Трампа в связи с авиаударами в Сирии пока не планируются. 

По данным сирийской армии, в результате авиаудара США погибли 10 военных.

В то же время сирийское государственное информагентство SANA сообщает, что результате авиаудара погибли девять мирных жителей, в том числе четверо детей, еще семь человек получили ранения. По данным агентства, погибшие жили в деревне возле авиабазы. Многие дома в районе базы были серьезно повреждены.



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