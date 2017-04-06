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Плахотнюк срежиссировал задержание покушавшихся на свою жизнь в Киеве ? (ФОТО)

Опубликовано : 07 апрель 2017 г. 17:43 | Просмотров: 3520 | Категория: Власть

О задержании неких исполнителей заказного убийства в Киеве заявил глава МВД Украины Арсен Аваков на специально созванном в Киеве брифинге.

«Сегодня, около 14:00 нам удалось предотвратить заказное убийство молдавского политика и бизнесмена», - заявил Аваков во время совместного брифинга с главой Нацполиции Сергеем Князевым.

В свою очередь, Князев добавил, что операция по задержанию членов международной преступной группировки проходила в Киеве и Кишиневе. В Киеве задержали исполнителей, в Кишиневе - организаторов.

Позднее, в МВД Украины сообщили имя «молдавского политика и бизнесмена». Им оказался Владимир Плахотнюк.

Украинские власти не сообщили, как они предотвратили заказное убийство и пресекли деятельность исполнителя заказного убийства Плахотнюка, в условиях, когда известно, что сам Плахотнюк уже более полугода не выезжает за пределы Молдовы.



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