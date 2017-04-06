В субботу по улицам Кишинева пройдет протест против антинародных действий властей
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Автопробег против введения драконовских штрафов, разбитых дорог, планов по превращению Кишинева в платную парковку и роста цен на топливо пройдет в субботу, в Кишиневе.
Об организации автопробега сообщено в социальных сетях.
Как указано в сообщении с призывом выйти на автопробег в знак протеста против действий правящего режима, он начнется 8 апреля, в 13 часов. Сбор участников автопробега намечен под мостом на Телецентре (напротив Министерства обороны).
Своей акцией автомобилисты намерены выразить свое недовольство и привлечь внимание к проблеме плохих дорог, постоянно растущих цен на топливо, драконовским штрафам, а также намерениям столичных властей взимать плату за парковку, с последующим ее переводом в оффшорные компании.
Известно, что, начавшись на Телецентре, согласованный с дорожной полицией маршрут автопробега пройдет по ул.Измаильской, Вадул-луй-Водской, А.Руссо, Московский проспект, Каля Орхеюлуй, Л.Деляну, выйдет на Балканское шоссе и завершится на ул.Каля Ешилор.
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