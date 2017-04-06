О том, как Приходько оказался Плахотнюком (ВИДЕО) ...

Агентству OMEGA передана видеозапись брифинга главы МИД Украины и главы полиции о предотвращении покушения на некого «бывшего вице-премьера Молдовы Приходько», который спустя час оказался «самым большим олигархом Молдовы Владимиром Плахотнюком».

В появившемся спустя почти час пресс-релизе МВД Украины уже сообщалось о том, что якобы покушение планировалось уже не на Приходько, а на Плахотнюка, являющегося по данным МВД Украины «самым большим олигархом Молдовы».

Украинские чиновники заявили о том, что «операция была совместная», в ней были задействованы также пограничные структуры и генеральные прокуратуры обеих стран. Кроме того, глава МВД Украины поблагодарил за содействие своего молдавского коллегу «Анатолия» Жиздана.

Несмотря на эти заявления украинских силовиков, все представители всех молдавских ведомств заявили в пятницу журналистам, что им ничего не известно об операции.

Ниже, приводится без сокращений текст пресс-релиза МВД Украины:

«Совместная спецоперация правоохранителей двух стран только что завершилась. Об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и глава Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщили на брифинге сегодня, 7 апреля, в Харькове.

Глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что в 14 часов состоялась совместная международная операция украинских правоохранителей и МВД Республики Молдова. Операция имела целью предотвратить убийство бывшего первого вице-спикера Молдовы, самого большого олигарха Молдовы Владимира Плахотнюка.

«Синхронно мы задержали организаторов этого убийства», - отметил Арсен Аваков.

По словам главы Нацполиции Сергея Князева, правоохранители получили информацию о том, что планируется заказное убийство бывшего чиновника из правительства Молдовы, а ныне - известного бизнесмена.

Сергей Князев отметил, что несколько минут назад завершилась совместная операция полицейских Украины и Молдовы. Она проводилась одновременно в Киеве и Кишиневе.

«Задержаны все участники этой преступной группы - от заказчиков до исполнителей и соисполнителей. Изъято оружие и деньги в Кишиневе, а в Киеве задержаны организаторы этого правонарушения», - отметил глава Национальной полиции Украины.

Он добавил, что эта спецоперация проведена украинской полицией во взаимодействии с Госпогранслужбой и Генеральной прокуратурой Украины, поскольку ее проведение связано с выполнением международных поручений. Сейчас продолжаются обыски, на которых изымаются другие вещественные доказательства.

«Проводятся следственные действия. К концу этого дня материалы будут направлены для избрания меры пресечения», - отметил Сергей Князев.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подчеркнул слаженность действий украинских и молдавских правоохранителей, а также выразил благодарность за взаимодействие министру внутренних дел Республики Молдова Александру Жиздану. Кроме того, глава МВД Украины отметил профессиональные действия украинских пограничников и полицейских во время проведения этой операции.».