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Молдавские прокуроры и полицейские обнародовали свою версию «покушения на Плахотнюка»

Опубликовано : 08 апрель 2017 г. 15:41 | Просмотров: 3669 | Категория: Власть

После того, как в пятницу глава МВД Украины Арсен Аваков объявил о предотвращенном в Украине и Молдове «заговоре» против олигарха Владимира Плахотнюка, со своей версией вышли молдавские правоохранители.

По их данным, след «заговора» ведет в Москву, где находится один из заказчиков «покушения» на Плахотнюка, а само покушение должно было быть совершено с использованием гранатомета из детского сада, находящегося неподалеку от офиса олигарха.

Об этом заявил уже известный своими не менее эксцентричными «разоблачениями» прокурор Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Виталий Бусуйок.

По версии правоохранителей, в Кишиневе и в Киеве были задержаны члены международной преступной группировки, которая планировала покушение на лидера Демпартии Молдовы Владимира Плахотнюка. Согласно озвученным прокурором предварительным данным, покушение на политика заказали двое граждан Молдовы, один из которых находится в Москве.

Всего было задержано 17 человек, интересовавшихся жизнью Плахотнюка: восемь – в Кишиневе и 9 – в Киеве. Как сообщил Бусуйок, задержанные в Кишиневе украинцы проходили специальную подготовку в Донбасе и были направлены в Молдову для организации заказного убийства.

«Нам удалось выявить двух заказчиков покушения. Оба они — граждане Молдовы. Один из них находится в Москве», - заявил Бусуйок, уточнив, что «москвич» является авторитетом преступного мира «как в Молдове, так и в России».

Имена заказчиков прокурор Бусуйок отказался называть. Также, Виталий Бусуйок отказался озвучить и мотивы «предотвращенного заказного убийства Плахотнюка», которого Бусуйок назвал «официальным лицом», хотя лидер ДПМ не обладает таким статусом.

Примечательно, что вся история с так называемым «предотвращенным заказным убийством Плахотнюка» вызвала исключительно насмешки. После появления этой новости, лидер Демпартии Владимир Плахотнюк открыто обвиняется в социальных сетях в инсценировке собственного покушения. Одной из самых распространенных предполагаемых версий этой инсценировки является возможное психическое расстройство.

Сам Владимир Плахотнюк пока никак не комментировал произошедшее. Прокуроры также не сообщили, если уже был проведен допрос Плахотнюка в качестве потерпевшего.



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