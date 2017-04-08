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Банкротство правых идей в Молдове

Опубликовано : 09 апрель 2017 г. 23:54 | Просмотров: 1340 | Категория: Блоги

Молдова отметила очередную годовщину событий апреля 2009 года. Отметила без намека на праздник – без помпы, славословий, восхваления и т.д.

Всё чаще и чаще я стал замечать, что даже представители правого лагеря воспринимают этот день, мягко говоря, неоднозначно. Давно растворился в воздухе пафос, с которым они говорили о «дне свободы» - видать, свободы нет, раз отмечать нечего. Так это или нет? Скорее да, чем нет, потому что правый лагерь в публичных дискуссиях и частных беседах сетует на то, что восемь лет назад люди хотели совсем другого. Приходится даже слышать или читать, что, мол, «коммунисты в свое время такого себе не позволяли».

Но это эмоции, ощущения, слова. Лучше, я думаю, обратиться к фактам. А они крайне неутешительны для тех, кто в 2009 году верил в лучшую жизнь. 31 марта 2017 года Национальное бюро статистики Республики Молдова обнародовало долгожданные итоги переписи населения, проведенной в мае 2014 года. Сразу оговорюсь, что опубликованные данные вызывают сомнения в компетентности организаторов переписи и тем самым снижают уровень доверия к полученным результатам. Например, говорится о том, что в муниципии Кишинев посчитали лишь 59% жителей (к слову, ко мне домой переписчики так и не пришли). Но даже в таком виде показатели удручают. Например, численность населения. В 2004 году в Молдове, без учета Приднестровья, проживало 3 млн. 383 тыс. человек. Сегодня перепись показала 2,804 млн., а оценочные данные – 2,998 млн. человек, то есть всё равно меньше трех миллионов. Что бы нам ни рассказывали об «истории успеха», население страны упорно сокращается.

Но самое интригующее ждет нас впереди. Среди представителей титульной нации лишь 7% назвали себя румынами. В 2004 году таки было 2,2%. То есть за 10 лет, из которых пять прошли «под» коммунистами, а другие пять – «под» правой коалицией, число тех, кто идентифицирует себя румынами, увеличилось чуть более чем втрое. При этом молдаванами себя сегодня считают 75,1% населения – в 2004 году их было 76,1%. Получается, что за восемь лет влияние многочисленных СМИ и политиков, открыто или тайно получающих финансирование из Бухареста и, соответственно, продвигающих идею единого румынского народа и двух румынских государств, привело лишь к незначительному увеличению количества их сторонников. Согласитесь, что 7% румын на фоне 75% молдаван – это провал. Полагаю, в Бухаресте должны строго спросить с тех, кому было поручено проводить соответствующую политику в Молдове: почему такие слабые результаты?

Еще более разгромные цифры получены в разделе «Родной язык». Почти 57% учтенных граждан считают родным языком молдавский, а не румынский! Число людей, говорящих на румынском языке, составило 23,5% - в 2004 году их было 17%. Опять же – не столь значительный рост, если учитывать, например, решение Конституционного суда от 5 декабря 2013 года, признавшее Декларацию независимости РМ выше Конституции и закрепившее название «румынский язык» как превалирующее (точнее, единственно верное) по отношению к названию «молдавский язык» в Ст. 13 Основного закона. Проще говоря, повсеместное употребление лингвонима «румынский язык» не смогло убедить более половины молдаван, предпочитающих по-прежнему называть родной язык иначе.

Пожалуй, трех приведенных показателей будет достаточно, чтобы «на пальцах» доказать провальность всей политики восьми лет правления коалиции. Если же сюда добавить данные последних двух опросов, где число сторонников евразийского вектора незначительно, но всё же превышает количество адептов европейской интеграции (и так продолжается несколько лет), мы получим совсем уж веселый итог восьмилетия коалиции. А пока в молдавский парламент поступил разработанный министерством обороны законопроект, в числе прочего допускающий использование армии для подавления протестов. Несмотря на возражения представителей гражданского общества и оппозиции, указывающих на нарушение Конституции, проект был принят в первом чтении. Это и есть мечта, к которой стремились те, кто протестовал восемь лет назад?

Источник: Radio Europa Liberă

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