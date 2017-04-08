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Молдавской полицией руководит сознавшийся в трусости чиновник (АУДИО)

Опубликовано : 10 апрель 2017 г. 15:32 | Просмотров: 2462 | Категория: Власть

Глава полиции Александр Пынзарь признал, что 7 апреля 2009 года его охватил «обычный человеческий страх», а паника помешала ему исполнять его служебные обязанности.

Об этом Пынзарь заявил в ходе одного из судебных заседаний по делу «7 апреля», в котором он проходил в качестве подсудимого.

Кроме того, на оказавшейся в агентстве OMEGA аудиозаписи судебного заседания, слышно как Пынзарь признал, что страдает одной из тяжелейших форм сердечно-сосудистого заболевания, не уточнив, каким образом ему удается с таким заболеванием занимать сопряженную с ежедневными стрессами ответственную должность в МВД.

«7 апреля у меня случился приступ сердечной фибрилляции, потому как в тот день я испытал огромный страх.  Причиной этому были сигналы о готовящемся нападении на здание [МВД], я испытал человеческий страх и случился приступ. Поэтому, мое отношение к исполнению служебных обязанностей, я бы сказал, не было самым ответственным», - заявил нынешний глава полиции, добавив, что «ему было страшно за происходящее в стране».

Примечательно, что перепугавшийся и страдающий серьезной и неизлечимой формой заболевания Александр Пынзарь занимал должность начальника Управления по борьбе с организованной преступностью и зам.начальника Департамента оперативных служб.


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