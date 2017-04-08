Представитель Плахотнюка в Бельцах премировал себя в честь 8 Марта (DOC) ...

Об этом сообщил изданию 1news.md советник Бельцкого муниципального совета Игорь Бынзарь, предоставив копии подтверждающих документов, за подписью самого Маху.

«Насчёт премий к Восьмому марта для бывшей верхушки бельцкой примэрии – я документально могу пока подтвердить факты только за 2014 и 2015 годы. Но складывается ощущение, что эта практика была регулярной.

Как муниципальному советнику, мне доступны архивы примэрии Бельц, я их потихоньку разбираю, и в итоге, как видите, обнаруживаются документы, рассказывающие очень интересные истории про предыдущую городскую администрацию. Поскольку сегодня господин Маху вновь активизировался, мне показалось уместным обнародовать некоторые факты, демонстрирующие «стиль» работы Маху и Панчука», - рассказал Игорь Бынзарь.

В предоставленных документах видно, что из всех премированных руководителей города, единственной женщиной была М.Коваль. Все остальные, включая тогдашнего мэра, нынешнего депутата Василия Панчука , а также нынешнего представителя Партии социалистов Александра Усатого, получали премии из городского бюджета «за компанию».