Резервный план «покушения» на Плахотнюка появился в социальных сетях (ВИДЕО) ...

По одной из версий, «покушение» на олигарха и лидера Демпартии Владимира Плахотнюка планировалось из пригорода Кишинева – Ватры, из 203-мм самоходной пушки 2С7»Пион».

Пародийную версию озвученного прокурорами и полицейскими Кишинева «покушения2 на олигарха Плахотнюка засняли мэр Бельц, лидер «Нашей партии» Ренато Усатый, его заместитель по партии Николай Ципович и главный редактор агентства ”OMEGA” Александр Петков в одном из военных музеев Подмосковья.

Один из атовров ролика - Александр Петков - сообщил реальную причину, по которой был отменен залп. "Поступила информация, что в GBC (офис плахотнюка - Ред.) еще находился "всенародно избранный" Додон. Покушение на "всенародно избранного" президента - это вам уже не шутки", - сыронизировал Петков.

Распространенное в соцсетях видео «покушения» стало вирусным после того, как власти настаивают на том, что в прошедшую пятницу Плахотнюка пытались «заказать» из гранатометов. Примечательно что по версии властей, после расстрела офиса Плахотнюка из гранатометов, «киллерам» якобы понадобились пистолеты с глушителями.

Версия властей о «покушении» на Плахотнюка вызвала всеобщие насмешки в социальных сетях, а настойчивым новостям о «предотвращении заказного убийства Плахотнюка» вызвали насмешливые реплики в абсолютном большинстве СМИ Молдовы.

Примечательно, что после появления новости «о предотвращении покушения на Плахотнюка», лидер Демпартии Владимир Плахотнюк открыто обвиняется в социальных сетях в инсценировке собственного покушения. Одной из самых распространенных предполагаемых версий этой инсценировки является возможное психическое расстройство.

Сам Владимир Плахотнюк пока никак не комментировал произошедшее. Прокуроры также не сообщили, если уже был проведен допрос Плахотнюка в качестве потерпевшего.