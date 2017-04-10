На время процесса над мэром Бессарабки ворота суда заварили сваркой ...

Власти согнали сотни полицейских в город Бессарабка и заварили сваркой ворота местного суда, где должен начаться процесс над мэром города Валентином Чимпоеш, арестованным по заказному политическому делу.

Как сообщает издание vedomosti.md, суд должен был пройти в Чимишлии. Но суд Чимишлии отказался проводить данное слушание, которое было перенесено в суд города Бессарабка.

К намеченному на 13.30 началу судебного заседания в городе Бессарабка было сконцентрировано более 300 полицейских из соседних районов. Ворота суда заварили сваркой. Горожане считают, что все эти меры приняты в связи с возможным массовым протестом и возмущением населения.

Решение об аресте мэра города Бессарабка было вынесено утром 17 марта прокурором Л.Бакалым, известным своим непосредственным участием в целой серии уголовных преследований в отношении лидеров возглавляемой Ренато Усатым «Нашей партии».

Как и во всех предыдущих делах, Бакалым вынес свое решение об аресте на основе «резонного подозрения». По мнению прокурора, вместо полиции, примар должен был навести порядок в этой семье.

Действия центральных властей по аресту мэра Бессарабки получили единогласное осуждение со стороны Конгресса местных властей Молдовы, объединяющего примаров от всех политических партий.

24 марта Конгресс местных властей Молдовы потребовал от президента срочного созыва Высшего совета безопасности, с целью обсуждения на нем вопроса ареста мэра Бессарабки, а также действий судебных и контрольных органов государства в отношении местных властей.

Как президент Игорь Додон, так и подчиненная олигарху Владимиру Плахотнюку прокуратура, проигнорировали требования местных избранников.

Валентин Чимпоеш был избран примаром города Бессарабка 28 июня 2015 года. За него проголосовали 61,7% жителей города.