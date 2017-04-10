МЕНЮ
Twitter
﻿ 63
НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

18:49  

Партия Додона отказалась подписать Заявление против инициативы Плахотнюка об изменения избирательной системы (DOC)

16:54  

Назначенная Додоном судья легализовала нарушение Конституции в отношении политзаключенных «группы Петренко»

14:07  

На время процесса над мэром Бессарабки ворота суда заварили сваркой

00:20  

Резервный план «покушения» на Плахотнюка появился в социальных сетях (ВИДЕО)

10.04.2017  

Представитель Плахотнюка в Бельцах премировал себя в честь 8 Марта (DOC)

10.04.2017  

Молдавской полицией руководит сознавшийся в трусости чиновник (АУДИО)
все новости
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

На время процесса над мэром Бессарабки ворота суда заварили сваркой

Опубликовано : 11 апрель 2017 г. 14:07 | Просмотров: 1424 | Категория: Власть

Власти согнали сотни полицейских в город Бессарабка и заварили сваркой ворота местного суда, где должен начаться процесс над мэром города Валентином Чимпоеш, арестованным по заказному политическому делу.

Как сообщает издание vedomosti.md, суд должен был пройти в Чимишлии. Но суд Чимишлии отказался проводить данное слушание, которое было перенесено в суд города Бессарабка. 

К намеченному на 13.30 началу судебного заседания в городе Бессарабка было сконцентрировано более 300 полицейских из соседних районов. Ворота суда заварили сваркой. Горожане считают, что все эти меры приняты в связи с возможным массовым протестом и возмущением населения. 

Решение об аресте мэра города Бессарабка было вынесено утром 17 марта прокурором Л.Бакалым, известным своим непосредственным участием в целой серии уголовных преследований в отношении лидеров возглавляемой Ренато Усатым «Нашей партии».

Как и во всех предыдущих делах, Бакалым вынес свое решение об аресте на основе «резонного подозрения». По мнению прокурора, вместо полиции, примар должен был навести порядок в этой семье.

Действия центральных властей по аресту мэра Бессарабки получили единогласное осуждение со стороны Конгресса местных властей Молдовы, объединяющего примаров от всех политических партий.

24 марта Конгресс местных властей Молдовы потребовал от президента срочного созыва Высшего совета безопасности, с целью обсуждения на нем вопроса ареста мэра Бессарабки, а также действий судебных и контрольных органов государства в отношении местных властей.

Как президент Игорь Додон, так и подчиненная олигарху Владимиру Плахотнюку прокуратура, проигнорировали требования местных избранников.

Валентин Чимпоеш был избран примаром города Бессарабка 28 июня 2015 года. За него проголосовали 61,7% жителей города.



Похожие новости
ВЛАСТЬ
Партия Додона отказалась подписать Заявление против инициативы Плахотнюка об изменения избирательной системы (DOC)

Партия Додона отказалась подписать Заявление против инициативы Плахотнюка об изменения избирательной системы (DOC) ...

Просмотров: 2886
Назначенная Додоном судья легализовала нарушение Конституции в отношении политзаключенных «группы Петренко»

Назначенная Додоном судья легализовала нарушение Конституции в отношении политзаключенных «группы Петренко» ...

Просмотров: 972
На время процесса над мэром Бессарабки ворота суда заварили сваркой

На время процесса над мэром Бессарабки ворота суда заварили сваркой ...

Просмотров: 1434
Резервный план «покушения» на Плахотнюка появился в социальных сетях (ВИДЕО)

Резервный план «покушения» на Плахотнюка появился в социальных сетях (ВИДЕО) ...

Просмотров: 5443
Представитель Плахотнюка в Бельцах премировал себя в честь 8 Марта (DOC)

Представитель Плахотнюка в Бельцах премировал себя в честь 8 Марта (DOC) ...

Просмотров: 2731
Молдавской полицией руководит сознавшийся в трусости чиновник (АУДИО)

Молдавской полицией руководит сознавшийся в трусости чиновник (АУДИО) ...

Просмотров: 9622


Omega Live Omega TV Omega Stream

Прямая трансляция канала на других ресурсах:
Omega TV Одноклассники
Omega TV Ustream TV
АНОНС ТРАНСЛЯЦИЙ


АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE: Автопробег протеста против преступлений режима (ВИДЕО)

LIVE: Автопробег протеста против преступлений режима (ВИДЕО)

Просмотров: 1871
LIVE: «Гражданский форум» о реализации Соглашения с ЕС 22.02.2017

LIVE: «Гражданский форум» о реализации Соглашения с ЕС 22.02.2017

Просмотров: 1661
LIVE // 18:00 Марш Солидарности против коррупции и диктатуры (ВИДЕО)

LIVE // 18:00 Марш Солидарности против коррупции и диктатуры (ВИДЕО)

Просмотров: 6794
LIVE: Окружение Плахотнюка планирует рейдерский захват города Бельцы (ВИДЕО) 11.01.2017

LIVE: Окружение Плахотнюка планирует рейдерский захват города Бельцы (ВИДЕО) 11.01.2017

Просмотров: 13332
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Додон назначил на пожизненную функцию судью по делу политзаключённых «группы Петренко»

Додон назначил на пожизненную функцию судью по делу политзаключённых «группы Петренко»

Просмотров: 75268
Плахотнюк запретил поставки более дешевой украинской электроэнергии в Молдову

Плахотнюк запретил поставки более дешевой украинской электроэнергии в Молдову

Просмотров: 31967
Мокану раскрыл тайну «итальянских каникул» Додона

Мокану раскрыл тайну «итальянских каникул» Додона

Просмотров: 20806
Партия Додона присоединилась к усилиям Плахотнюка по разрушению партии Ренато Усатого (ВИДЕО)

Партия Додона присоединилась к усилиям Плахотнюка по разрушению партии Ренато Усатого (ВИДЕО)

Просмотров: 20281
Полиция применила силу в отношении жителей Бессарабки, поддержавших примара города (ВИДЕО)

Полиция применила силу в отношении жителей Бессарабки, поддержавших примара города (ВИДЕО)

Просмотров: 19878
В Кишиневе считают, что российской юстиции пора заняться гражданином России Владимиром Плахотнюком

В Кишиневе считают, что российской юстиции пора заняться гражданином России Владимиром Плахотнюком

Просмотров: 19240
Платформа DA призвала все оппозиционные партии объединить усилия против намерений Плахотнюка изменить избирательную систему

Платформа DA призвала все оппозиционные партии объединить усилия против намерений Плахотнюка изменить избирательную систему

Просмотров: 18873
Додон подвергся жесткой критике на прокремлевском ресурсе за соглашательство с Плахотнюком (ВИДЕО)

Додон подвергся жесткой критике на прокремлевском ресурсе за соглашательство с Плахотнюком (ВИДЕО)

Просмотров: 15080
[email protected]
Банкротство правых идей в Молдове

Банкротство правых идей в Молдове

Просмотров: 1802
Молдова отметила очередную годовщину событий апреля 2009...
Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Просмотров: 6404
Отгремел первый тур всенародных выборов президента Молдовы....
Платон и истина

Платон и истина

Просмотров: 7612
Бурное политическое лето в Молдове предсказуемо перешло в...
Грустный юбилей странной независимости

Грустный юбилей странной независимости

Просмотров: 6860
27 августа исполняется 25 лет со дня провозглашения...
Баллада о честных выборах

Баллада о честных выборах

Просмотров: 6777
Август традиционно считается «мертвым» месяцем...
ФОТО-РЕПОРТАЖ
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
ВЛАСТЬ
Партия Додона отказалась подписать Заявление против инициативы Плахотнюка об изменения избирательной системы (DOC)

Партия Додона отказалась подписать Заявление против инициативы Плахотнюка об изменения избирательной системы (DOC)

16:54  Назначенная Додоном судья легализовала нарушение Конституции в отношении политзаключенных «группы Петренко»
14:07  На время процесса над мэром Бессарабки ворота суда заварили сваркой
00:20  Резервный план «покушения» на Плахотнюка появился в социальных сетях (ВИДЕО)
ЛЮДИ
В субботу по улицам Кишинева пройдет протест против антинародных действий властей

В субботу по улицам Кишинева пройдет протест против антинародных действий властей

06.04.2017  Эксперты потребовали приостановить действие контракта о разведке и добыче газа и нефти с компанией Frontera Resources
03.04.2017  Платформа DA призвала все оппозиционные партии объединить усилия против намерений Плахотнюка изменить избирательную систему
01.04.2017  В США скончался поэт-шестидесятник Евгений Евтушенко
БИЗНЕС
Подконтрольные Шору банки доложили о миллионных потерях

Подконтрольные Шору банки доложили о миллионных потерях

23.03.2015  Банки заработали на девальвации лея свыше одного миллиарда леев
16.03.2015  Эксперт МВФ: Спасение Молдовы в руках самой Молдовы
КРИМИНАЛ
Главред одного из независимых молдавских СМИ подвергся преследованию со стороны неизвестных (ВИДЕО)

Главред одного из независимых молдавских СМИ подвергся преследованию со стороны неизвестных (ВИДЕО)

05.04.2017  Представители Демпартии угрожали мэру Фалешт расправой над детьми (AUDIO)
03.04.2017  Платон раскрыл схему участия Плахотнюка и Канду в рейдерской атаке на КБ ”Victoriabank” (DOC)
02.04.2017  Плахотнюк запретил поставки более дешевой украинской электроэнергии в Молдову



Все права защищены. Копировние материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Апрель 2017 (32)
Март 2017 (104)
Февраль 2017 (108)
Январь 2017 (94)
Декабрь 2016 (139)
Ноябрь 2016 (85)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
Счетчик PR-CY.Rank