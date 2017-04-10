Назначенная Додоном судья легализовала нарушение Конституции в отношении политзаключенных «группы Петренко» ...

Кишиневская апелляционная палата отклонила во вторник, 11 апреля, кассацию адвокатов «группы Петренко», которые обжаловали решение Суда сектора Рышкань от 27 марта о продлении судебного контроля в отношении подсудимых, принятое «в нарушение Конституции».

Решение принимала судья Кишиневской апелляционной палаты Людмила Урсу, повышенная в должности указом президента Игоря Додона, недавно пообещавшего пересмотреть свое решение.

Судьи отклонили запрос адвоката «группы Петренко» Романа Аронова как «недопустимый» и оставили в силе решение Суда сектора Рышкань от 27 марта 2017 года, продлившего еще на 30 дней судебный контроль в отношении «группы Петренко».

По словам адвокатов «группы Петренко», данное решение от 27 марта идет в противоречие с постановлением Конституционного суда, согласно которому любая мера пресечения не может длиться более одного года. Но в соответствии с решением Суда сектора Рышкань, оставленным в силе Кишиневской апелляционной палатой, «группа Петренко» будет находиться под судебным контролем до 2 мая, то есть больше года.

Бывший депутат, лидер оппозиционной партии "Наш дом - Молдова" (Красный блок) Григорий Петренко и его товарищи были арестованы после участия в антиолигархическом протесте в сентябре 2015 года.

После нахождения более полугода в тюрьме и двух месяцев под домашним арестом "группа Петренко" была помещена под судебный контроль, но с рядом ограничений, в том числе запретом участвовать в акциях протеста и покидать населенный пункт (впоследствии территорию страны). Судебный контроль ежемесячно продлевался по запросу прокуроров.

Члены "группы Петренко" были признаны "политическими заключенными" в докладе Госдепартамента США о соблюдении прав человека, представителями Парламентской ассамблеи Совета Европы и федеральным правительством Германии.