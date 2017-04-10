Партия Додона отказалась подписать Заявление против инициативы Плахотнюка об изменения избирательной системы (DOC) ...

Считающая себя оппозиционной Партия социалистов отказалась присоединиться к требованиям оппозиции.

Заявление подписали представленные в парламенте Либерал-демократическая партия Молдовы и Партия коммунистов, а также внепарламентские «Наша партия», Партия «Платформа DA» и Партия «Действие и солидарность».

Виорел Чибтару, Владимир Воронин, Ренато Усатый, Андрей Нэстасе и Майя Санду от имени своих партий потребовали срочного отзыва из парламента законодательной инициативы возглавляемой Владимиром Плахотнюком ДПМ о переходе на выборы в парламент по одномандатным округам.

Оппозиция пригрозила массовыми акциями протеста, если власти не откажутся от планов по изменению избирательной системы.

«Мы требуем незамедлительного отзыва законопроекта об изменении избирательной системы и организации парламентских выборов по действующей пропорциональной системе на основе партийных списков», — говорится в документе.

Лидеры оппозиционных партий уверены, что возглавляемая Плахотнюком Демпартия преследует своей инициативой единственную цель - сохранить за собой власть путем мошенничества и манипуляций.

Оппозиционные партии отмечают, что по вопросу изменения избирательной системы в Молдове отсутствует широкий национальный консенсус, а «изменение избирательной системы может привести к тяжелым политическим последствиями и неизбежной дестабилизации в стране».

Ранее уже сообщалось, что 7 марта Демпартия инициировала законопроект об изменении Кодекса о выборах и введения мажоритарной системы выборов в парламент взамен действующей с 1993 года пропорциональной системы выборов. Для популяризации своей идеи, возглавляемая олигархом Владимиром Плахотнюком ДПМ развернула по всей стране широкомасштабную кампанию, от имени «общественных организаций».

Предполагается, что на определенном этапе правящая ДПМ объявит о готовности ввести смешанную систему выборов, а считающая себя оппозиционной Партия социалистов поддержит эту «компромиссную инициативу». Партия социалистов не опровергает эту гипотезу. Кроме того, Партия социалистов не заявляет о недопустимости изменения действующей избирательной системы.