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Еще одна оппозиционная партия присоединилась к Декларации о недопущении избирательной реформы Плахотнюка

Опубликовано : 12 апрель 2017 г. 17:33 | Просмотров: 2538 | Категория: Люди

Оппозиционная партия «Наш дом – Молдова» (Красный блок), возглавляемая бывшим депутатом Григорием Петренко, объявила о присоединении к совместной Декларации оппозиционных партий против инициативы олигарха Плахотнюка об изменении избирательной системы.

«Политическая партия «Наш дом - Молдова» присоединяется к совместным усилиям оппозиционных партий Молдовы по недопущению изменения избирательной системы Молдовы. Мы выражаем нашу поддержку совместной Декларации о национальном политическом консенсусе в пользу сохранения пропорциональной избирательной системы, подписанной лидерами пяти оппозиционных партий», - говорится в пресс-релизе Партии «Наш дом – Молдова», распространенном в среду, 12 апреля.

Как отмечается в документе, «к данной Декларации присоединяются непримиримые политические оппоненты, причисляющие себя к противоположным сторонам политического спектра Молдовы».

«Мы убеждены, что сегодня нас всех объединяет совместная задача: освобождение страны от диктатуры Плахотнюка и его приспешников. Попытки режима изменить в своих интересах избирательную систему накануне парламентских выборов являются ничем иным, как ударом по многопартийной системе, парламентской республике и по демократии в целом. В условиях, когда демократические институты не функционируют должным образом, когда государственная власть узурпирована, переход на одномандатную избирательную систему приведёт к тотальной подчинённости законодательного органа политико-криминальной группировке во главе с Плахотнюком», - говорится в документе.

В то же время партия, возглавляемая Григорием Петренко, призывает ПСРМ и лидера социалистов, президента Игоря Додона не вступать в сговор с режимом Плахотнюка и отказаться от любого изменения избирательной системы.

«Мы призываем Партию социалистов и её лидера Игоря Додона не идти на сговор с режимом и отказаться от любых планов по изменению избирательной системы страны. Поддержка так называемой смешанной системы будет означать сохранение банды Плахотнюка во власти при соучастии ПСРМ и Игоря Додона. Это будет очередным «голосованием за Тимофти», которое позволит сохранить нынешних узурпаторов во власти», - подчеркивается в документе.

В этой связи партия «Наш дом - Молдова» обратилась с призывом «ко всем настоящим оппозиционным силам, а также к неправительственным организациям страны присоединиться к совместной Декларации о национальном политическом консенсусе».

Ранее уже сообщалось, что пять оппозиционных партий ("Наша Партия", Партия "Платформа "Достоинство и Правда", ПКРМ, ЛДПМ, Партия "Действие и Солидарность") подписали совместную Декларацию против инициативы олигарха Владимира Плахотнюка об изменении избирательной системы. Документ выступает в поддержку нынешней пропорциональной системы.

Оппозиционные партии потребовали отзыва законопроекта о внесении изменений в нынешнюю избирательную систему, в противном случае они заявили об организации «масштабных акций по недопущению изменения нынешней избирательной системы».

Партия социалистов Республики Молдова и Игорь Додон, хотя высказываются против  одномандатной системы, отказались подписать Декларацию.

Источник: moldnews.md

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