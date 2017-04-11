Замешанный в «деле Магнитского» олигарх надеется на помощь США ...

Гражданин России, олигарх Владимир Плахотнюк, замешанный в отмывании денег по «делу Магнитского», заявил о приверженности контролируемой им власти ценностям американской демократии.

Статья за подписью олигарха с молдавским, румынским и российским гражданствами Плахотнюка вышла в американском электронном издании The Daily Caller, где олигарх сообщил, что Молдова ищет выходы на укрепление связей, как с Конгрессом США, так и с новым президентом и бизнесменами.

Гражданин Российской Федерации Владимир Плахотнюк выступил в этой статье в качестве защитника Молдовы от российского господства, сообщив, что победа пророссийского президента Игоря Додона на президентских выборах может огорчить американцев. В этой связи возглавляющий Демпартию самый одиозный молдавский политик пообещал «не менять проамериканскую и проевропейскую политику страны».

По мнению Плахотнюка, заинтересованный в укреплении российского господства в Молдове Игорь Додон пытается для этого использовать ситуацией в Приднестровье, «где около 1500 российских военных поддерживают сепаратистов».

Плахотнюк, по мнению большинства обозревателей обеспечивший победу лидера Партии социалистов, озвучил свою версию победы Додона на прошедших выборах президента. Он убеждает американцев в том, что победа Додона объясняется «разочарованием долгим отсутствием плодов демократии». В этой связи, олигарх предостерег США о возможности повторении этого сценария и на парламентских выборах 2018 года.

В подписанной Плахотнюком статье особенно обратил на себя внимание пассаж, где олигарх, являющийся подданным Российской Федерации жалуется на попытку российских властей помешать Молдове «провести расследование в отношении коррумпированных российских чиновников, которые отмывали через наши банки миллиарды долларов». По мнению автора статьи, именно для этого «Москва подливает масла в огонь, задерживая наших депутатов в российских аэропортах».

Примечательно, что жалуясь на препятствия в расследовании дела об отмывании российских миллиардов через молдавские банки, Плахотнюк не уточнил, об известной в Молдове, Румынии и Латвии его непосредственной причастности к этим преступным схемам. Как известно, посредством этих схем через Молдову отмывались крупномаштабные средства из российских банков, о которых впервые заявил российский адвокат Сергей Магнитский.

Более того, Плахотнюк имел непосредственное отношение к целому ряду фирм, фигурирующих в международном расследовании после введения санкций в связи с утвержденным в США «Актом Магнитского».

«Закон Магнитского» принят в США в декабре 2012 года. Документ изначально был направлен против лиц, предположительно причастных к аресту и гибели в СИЗО «Матросская тишина» Сергея Магнитского, бывшего аудитора фонда Hermitage Capital. Позже, в декабре 2016 года, президент США Барак Обама подписал законопроект по оборонной политике и бюджету страны на 2017 год, в котором предусмотрено принятие "Глобального закона Магнитского о правах человека".

Согласно закону, президент США может вводить санкции против граждан любого иностранного государства, если доказано, что они имеют отношение к грубым нарушениям прав человека и коррупции. Санкции могут предусматривать запрет на въезд в США и заморозку активов.