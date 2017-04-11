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KROLL пока ничего не сообщает о роли Плахотнюка в «краже миллиарда»

Опубликовано : 14 апрель 2017 г. 09:47 | Просмотров: 2304 | Категория: Криминал

Документы, добытые экспертами компании Kroll, доказывают причастность к банковской краже в Молдове большой группы молдавских компаний, которые действовали согласованно и были связаны с Иланом Шором („Группа Шора"). Не менее 75 компаний образовали эту согласованную группу.

В то же время расследование выявило связи между индивидуальными бенефициарами кражи и компаниями, которые либо являются выгодополучателями, либо помогали совершить преступление. Примерно 40 физических лиц были идентифицированы. Поступления на личные счета или счета компаний, известных как действующие в связке с этими физическими лицами, составляют примерно 50 млн. долл. США.

Эта информация содержится в четвертой информационной ноте о прогрессе, зарегистрированном компанией Kroll при расследовании масштабной кражи из банковской системы Республики Молдова, в результате которой были ликвидированы в 2014 г. три банка страны: АО «Banca de Economii» (BEM), АО «Banca Socială» (BS) и АО «Unibank» (UB), сообщает Национальный банк Молдовы.

«Полученные документы четким образом демонстрируют причастность к банковской краже большой группы молдавских компаний, которые действовали согласованно и были связаны с Иланом Шором („Группа Шора"). Не менее 75 компаний образовали эту согласованную группу.

В 2012-2014 гг. значительные объемы кредитов были предоставлены этой группе компаний тремя банками. Эти фонды были перечислены преимущественно на открытые в двух латвийских банках банковские счета, прежде чем их отмыли посредством сети примерно из 100 корпоративных банковских счетов Латвии.

Большинство этих счетов было открыто на имя компаний, зарегистрированных в Великобритании или оффшорных зонах, таких как Белиз, БВО и Панама.

В результате этого комплексного процесса отмывания денег большинство фондов было перенаправлено в Республику Молдова, чтобы оплатить существующие кредитные риски, чтобы создать впечатление подлинных корпоративных кредитов и обеспечить рост кредитного портфеля, в то время как сумма примерно в 600 миллионов долларов США разбрелась по банковским счетам множественных  юрисдикций», говорится в документе.

По словам экспертов, «данная кража была основана на сложном механизме отмывания денег в целях обеспечения непрерывности процесса кредитования. Ликвидность управлялась и координировалась между тремя банками Республики Молдова через множество межбанковских депозитов, регистрируя ложные гарантии на ежедневных балансах, представляемых Национальному банку Молдовы, и устанавливая ложный овердрафт в бухгалтерских журналах в целях продолжения процесса кредитования. Обходя кредитные комитеты банков, кредиты утверждались административными советами банков, которые находились под контролем «Группы Шор».

«Отслеживание средств продолжается, комплексно увеличиваясь, благодаря различным уровням и ветвям механизма отмывания денег, которым подвергались фонды мошеннических кредитов в рамках основного механизма отмывания денег. Обнаруженные до настоящего времени суммы были отслежены на счетах множества  юрисдикций: большая часть -  в других, кроме указанных трех, молдавских банках (185 миллионов долл. США), на Кипре (63 млн. долл.), в Китае и Гонконге (61 млн. долл. США) и Швейцарии (23 миллиона долларов).

Около 200 миллионов долларов были переведены на счета ряда латвийских банков, которые до сих пор подвержены сложному механизму отмывания денег. Часть средств, перечисленных в Молдову, служила на покупку активов. Общая стоимость этих активов пока не установлена, но впоследствии будут приняты соответствующие меры в сотрудничестве с Генеральной прокуратурой», говорится в документе.

Цитируемый источник также отмечает, что «дополнительно расследование выявило связи между индивидуальными бенефициарами кражи и компаниями, которые воспользовались или содействовали совершению преступления».

 «Около 40 физических лиц были идентифицированы: они либо получили свою выгоду в результате кражи, либо способствовали краже. Поступления на личные счета или счета компаний, известных как действующие в связке с этими физическими лицами, составляют примерно 50 млн. долл. США. Большинство индивидуальных бенефициаров получили суммы в сотни тысяч долларов, но расследование выявило также и компании, которые могли быть связаны с физическими лицами, на счета которых были перечислены десятки миллионов долларов. Цель передачи этих средств до сих пор не установлена. Пока неясно, замешаны ли люди, которые получили средства, непосредственно в эту кражу или платежи были осуществлены в качестве подарков или вознаграждений за товары или услуги», констатируют эксперты.

НБМ сообщает, что список потенциальных бенефициаров должен оставаться конфиденциальным во избежание негативного воздействия на возможности дальнейшего возвращения похищенных средств.

Напомним, что "Banca de Economii", "Banca Socială" и "Unibank" предоставили сомнительные кредиты на общую сумму 1 млрд. долларов или 15% ВВП. Деньги, представляющие примерно одну треть банковских активов Молдовы, были выведены из трех банков, подконтрольных миллионеру Илану Шору, посредством подозрительных схем и незаконных сделок.

Осенью 2014 года Национальный банк Молдовы установил специальное администрирование в этих трех банках, предоставив им срочный кредит на сумму 9,5 млрд. леев на основе секретного постановления правительства Лянкэ. Фонды должны были быть возвращены до 27 марта 2105 г., чего так и не произошло. Взамен в конце марта 2015 г. правительство Габурича, тоже на основе секретного постановления, приняло решение о дополнительном предоставлении еще 6,5 миллиардов леев трем обанкротившимся банкам.

Для расследования этих краж из "Banca de Economii", "Banca Socială" и "Unibank" Национальный банк Молдовы запросил услуги американской компании "Kroll Associates Limited", которая констатировала согласованные действия, выгодные фирмам, ассоциированным к группе Шора, в ущерб трем банкам, что в итоге могло привести к коллапсу трех банковских учреждений. Долги трех банков, согласно докладу Kroll, достигали около 18 млрд. леев, а главным бенефициаром сомнительных сделок, проводимых в трех банках, является бизнесмен Илан Шор.

Илан Шор был задержан 22 июня 2016 г. по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах, отмывании денег и предоставлении безвозвратных кредитов в период, когда занимал должность председателя Административного совета КБ "Banca de Economii" (BEM).

Спустя менее полтора месяца нахождения под стражей в СИЗО Национального центра по борьбе с коррупцией, 5 августа 2016 г., Шор был переведен под домашний арест из-за проблем со здоровьем.

Шор фигурирует в деле о краже миллиарда, возбужденном в 2014 г., которое касается сомнительных сделок между ВЕМ и "Banca Socială". Шора уже арестовывали и в мае 2015 г. по другому делу, связанному с мошенничествами в банковской системе, но он тогда тоже находился под домашним арестом и был освобожден вскоре после вступления в предвыборную гонку на пост примара Орхея. Тогда Шору был присвоен статус обвиняемого в деле ВЕМ.

Хотя Шор - главный обвиняемый в хищениях из банковско-финансовой системы Молдовы, и, несмотря на то, что правоохранительные органы проводят расследования почти три года в его отношении, осудить его еще не удалось.

Источник: moldnews.md

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