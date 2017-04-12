Мэр Бессарабки был переведен под домашний арест (ВИДЕО) ...

В воскресенье, мэр города Бессарабка Валентин Чимпоеш был переведен из Кишиневского СИЗО, где содержался последний месяц, под домашний арест.

Решение об изменении меры пресечения в отношении мэра города было принято 11 апреля, когда, опасаясь гнева горожан, власти согнали в Бессарабку сотни полицейских, а ворота суда, где проходил процесс над мэром, были заварены сваркой.

На ступенях Кишиневского СИЗО, Валентина Чимпоеш встретили родственники, друзья и руководство «Нашей партии», членом которой является арстованный по политическим мотивам мэр.

Валентин Чимпоеш заявил журналистам, что не намерен подчиняться прессингу властей и призвал всех примаров, на которых оказывается давление, «не продаваться, не унижаться. «Выражаю большую благодарность всему городу Бессарабка, всем людям, которые поддерживали меня эти 30 дней. Я теперь понял, что я – их раб», - отметил мэр Бессарабки.

Ране уже сообщалось, что решение об аресте мэра города Бессарабка было вынесено утром 17 марта прокурором Л.Бакалым, известным своим непосредственным участием в целой серии уголовных преследований в отношении лидеров возглавляемой Ренато Усатым «Нашей партии».

Как и во всех предыдущих делах, Бакалым вынес свое решение об аресте на основе «резонного подозрения». По мнению прокурора, вместо полиции, примар должен был навести порядок в этой семье.

Действия центральных властей по аресту мэра Бессарабки получили единогласное осуждение со стороны Конгресса местных властей Молдовы, объединяющего примаров от всех политических партий.

24 марта Конгресс местных властей Молдовы потребовал от президента срочного созыва Высшего совета безопасности, с целью обсуждения на нем вопроса ареста мэра Бессарабки, а также действий судебных и контрольных органов государства в отношении местных властей.

Как президент Игорь Додон, так и подчиненная олигарху Владимиру Плахотнюку прокуратура, проигнорировали требования местных избранников.

Валентин Чимпоеш был избран примаром города Бессарабка 28 июня 2015 года. За него проголосовали 61,7% жителей города.