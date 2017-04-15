В Кишинёве обсудят инициативу власти об изменении избирательной системы и единый Марш Победы
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Во вторник 18 апреля, в 13.30, в Красном зале конференц-центра Summit Events (ул. Тигина, 49/3) состоится очередное заседание Общественного совета «За свободную Родину», на котором будет рассмотрено два вопроса: проведение 9 мая единого беспартийного "Марша Победы" и инициатива власти об изменении избирательной системы.
Как сообщается в пресс-релизе организаторов, в мероприятии примут участие представители оппозиционных политформирований, общественных, этнокультурных, ветеранских и молодежных организаций, деятели науки, культуры, представители экспертного сообщества и СМИ.
Организаторы сообщают, что на прошлом заседании удалось достичь общественного консенсуса в проведении мероприятий, посвященных Великой Победе, а также разработана общая программа, в которой особое место занял Марш Победы 9 мая от центра Кишинёва до мемориала «Вечность», и самый масштабный в истории страны автопробег, намеченный на 7 мая. Данная инициатива была утверждена в рамках Совета «За свободную Родину» и поддержана ветеранами Великой Отечественной войны. К работе Совета присоединилось большинство оппозиционных политформирований, которые так же поддержали данные инициативы: ПКРМ, «Наша партия», партия «Patria», партия «Патриоты Молдовы» и др.
Несмотря на то, что Партия социалистов проигнорировала первое заседание Общественного совета, тем не менее её представителей так же пригласили и на очередное заседание, в котором они дали предварительное согласие принять участие.
В этом году состоится более 70-ти мероприятий по всей республике, организованных общественным Советом "За Свободную Родину". Старт этим мероприятиям был дан в рамках музыкального вечера «Песни, опаленные войной», проведённый 9 апреля, в парке Пушкина. Подобные акции будут проводиться еженедельно по выходным.
По мнению председателя Общественного совета Игоря Тулянцева пример консолидации общества во всенародный праздник День Победы может быть воплощён и по другим вопросам: «В условиях захваченного государства мы все должны отбросить личные амбиции и объединиться во имя нашей Родины - Молдовы. 9 мая должна быть единая колонна, единый Марш Победы. Такое же единство может быть и в вопросе изменения избирательной системы – должна быть выработана единая позиция у всех здоровых сил республики. Ведь все прекрасно понимают, что переход на одномандатную или смешанную систему нужен олигархическому режиму лишь для узурпации власти. В таком формате данное заседание Совета будет неким тестом «на оппозиционность» для общественно-политических сил страны» - заявил Тулянцев.
Общественный совет «За свободную Родину» пригласил представителей СМИ посетить данное мероприятие. Начало регистрации гостей - с 13-30 до 14-00. Заседание Совета начнется в 14-00.
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