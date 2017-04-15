Партия Додона обменивается опытом с Северной Кореей (ФОТО) ...

Делегация президентской Партии социалистов была среди немногочисленных зарубежных гостей на состоявшемся 15 апреля военном параде в честь 105-летия бывшего северокорейского диктатора Ким Чен Ира.

Вероятно, для того, чтобы повысить уровень значимости этого праздника для Партии социалистов Республики Молдова, делегацию возглавил один из депутатов ПСРМ Григорий Новак.

Представителей партии молдавского президента Игоря Додона принял Председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам, занимающий эту должность с 1998 года.

Парад, приуроченный к торжествам по случаю 105-летия Ким Ир Сена, стал демонстрацией военной мощи КНДР. В частности, впервые была продемонстрирована баллистическая ракета, базирующаяся на подводных лодках «Пуккыксон-2».

Неудачный запуск этой ракеты был произведен на следующий день после парада, 16 апреля. Произведенный КНДР запуск баллистической ракеты уже вызвал осуждающую реакцию со стороны США и призывы «к сдержанности» со стороны России.

Ранее, возглавляемая Игорем Додоном Партия социалистов открыла в Молдове представительство «Изборского клуба», руководители которого известны героизацией Сталина.