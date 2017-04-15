Эрдоган призвал ОБСЕ «знать свое место» ...

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отверг критику международных наблюдателей, заявивших, что кампания по проведению референдума не соответствовала международным стандартам.

"Знайте свое место", - сказал он в ответ на сообщения о нарушениях.

Выступая перед сторонниками в президентском дворце в Анкаре, Эрдоган заявил, что "не видит, не слышит и не признает политически мотивированные отчеты" наблюдателей.

За несколько часов до этого ОБСЕ опубликовала отчет, согласно которому референдум о расширении полномочий президента Турции был проведен в условиях неравных возможностей, предоставленных сторонникам и противникам поправок.

В то время как технические аспекты референдума были организованы хорошо, избиратели не получали беспристрастной информации об основных аспектах реформы, негативный эффект оказало также ограничение основных свобод, говорится в заявлении экспертов организации.

По последним данным, переход от парламентской к президентской системе правления в Турции поддержали 51,4% избирателей, против высказались около 49%.