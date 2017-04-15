Эрдоган призвал ОБСЕ «знать свое место»
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отверг критику международных наблюдателей, заявивших, что кампания по проведению референдума не соответствовала международным стандартам.
"Знайте свое место", - сказал он в ответ на сообщения о нарушениях.
Выступая перед сторонниками в президентском дворце в Анкаре, Эрдоган заявил, что "не видит, не слышит и не признает политически мотивированные отчеты" наблюдателей.
За несколько часов до этого ОБСЕ опубликовала отчет, согласно которому референдум о расширении полномочий президента Турции был проведен в условиях неравных возможностей, предоставленных сторонникам и противникам поправок.
В то время как технические аспекты референдума были организованы хорошо, избиратели не получали беспристрастной информации об основных аспектах реформы, негативный эффект оказало также ограничение основных свобод, говорится в заявлении экспертов организации.
По последним данным, переход от парламентской к президентской системе правления в Турции поддержали 51,4% избирателей, против высказались около 49%.
Источник: BBC
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