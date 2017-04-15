Додон подтвердил подозрения о сговоре с Плахотнюком и предложил смешанную систему выборов
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Ранее озвученные предположения о скоординированной позиции олигарха Владимира Плахотнюка и президента Игоря Додона полностью подтвердились. Додон предложил утвердить смешанную систему выборов, при которой 51 депутат будет избираться по спискам, а 50 – по одномандатным округам.
Свою инициативу Додон объявил на организованном во вторник брифинге для журналистов и назвал ее «единственным решением».
Согласно его предложению, в избранном по этой системе парламенте 25 депутатов должны будут представлять диаспору и Приднестровье. В то же время, Додон не объяснил, как это может быть реализовано.
Мотивируя свою инициативу, Додон заявил, что делает это, для того чтобы противостоять планам властей по утверждению одномандатной системы голосования.
Ранее неоднократно сообщалось о наличии скрытого плана властей по ложному продвижению идеи выборов по одномандатной системе. Согласно этому плану, на завершающей стадии обсуждения должен был выйти Игорь Додон с инициативой о введении смешанной системы выборов.
Примечательно, что с момента инициирования Плахотнюком законопроектом о введении одномандатной системы, Игорь Додон никогда не заявлял о недопустимости изменения избирательной системы.
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