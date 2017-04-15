Додон подтвердил подозрения о сговоре с Плахотнюком и предложил смешанную систему выборов ...

Ранее озвученные предположения о скоординированной позиции олигарха Владимира Плахотнюка и президента Игоря Додона полностью подтвердились. Додон предложил утвердить смешанную систему выборов, при которой 51 депутат будет избираться по спискам, а 50 – по одномандатным округам.

Свою инициативу Додон объявил на организованном во вторник брифинге для журналистов и назвал ее «единственным решением».

Согласно его предложению, в избранном по этой системе парламенте 25 депутатов должны будут представлять диаспору и Приднестровье. В то же время, Додон не объяснил, как это может быть реализовано.

Мотивируя свою инициативу, Додон заявил, что делает это, для того чтобы противостоять планам властей по утверждению одномандатной системы голосования.

Ранее неоднократно сообщалось о наличии скрытого плана властей по ложному продвижению идеи выборов по одномандатной системе. Согласно этому плану, на завершающей стадии обсуждения должен был выйти Игорь Додон с инициативой о введении смешанной системы выборов.

Примечательно, что с момента инициирования Плахотнюком законопроектом о введении одномандатной системы, Игорь Додон никогда не заявлял о недопустимости изменения избирательной системы.