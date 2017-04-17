Ренато Усатый обвинил Додона в пособничестве Плахотнюку ...

Открыто поддержав олигарха Владимира Плахотнюка и выступив с инициативой о переходе к смешанной избирательной системе, Игорь Додон плюнул в лицо избирателям.

Об этом заявил лидер «Нашей партии» Ренато Усатый, комментируя озвученную Додоном инициативу «о недопущении проекта Плахотнюка» и переходе на смешанную систему выборов.

По словам Усатого, Игорь Додон, будучи «адвокатом Плахотнюка, предложив смешанную избирательную систему», допустил крупнейшую ошибку за всю свою политическую карьеру: «Все, за что он голосовал с Плахотнюком, это ерунда, по сравнению с тем, что он сделал сегодня».

«Сегодня Додон бросил Плахотнюку спасательный круг для того, чтобы утвердить режим Плахотнюка на десятилетия. Он променял интересы граждан Молдовы на свое проживание в Кондрице», - подчеркнул Усатый.

По мнению Усатого, ход Додона является «инсценировкой борьбы против одномандатной системы». «Игорь Николаевич, хватит врать! Плахотнюк не собирался вводить одномандатную систему, поскольку в этом случае он не пройдет ни в одном избирательном округе, а для этого больного параноика это – самое страшное», - заявил Усатый, уточнив, что именно смешанная избирательная система была главной целью олигарха.

Лидер «Нашей партии» сообщил, что в срочном порядке будет созвано заседание Национального совета партии, на котором будет предложено начать широкие консультации со всеми оппозиционными партиями и представителями гражданского общества о дальнейших совместных действиях по недопущению изменения действующей избирательной системы.

«У нас нет права позволить Додону и Плахотнюку издеваться над Молдовой следующие десять — двадцать лет. Мы остановим этот преступный тандем и докажем всем внешним партнерам, что способны сами решить эти проблемы», - заключил Усатый.

Во вторник, Игорь Додон подтвердил все ранее озвученные предположения о скоординированной позиции олигарха Владимира Плахотнюка и президента Игоря Додона, предложив утвердить смешанную систему выборов, при которой 51 депутат будет избираться по спискам, а 50 – по одномандатным округам.

Свою инициативу Додон объявил на организованном во вторник брифинге для журналистов и назвал ее «единственным решением».

Ранее неоднократно сообщалось о наличии скрытого плана властей по ложному продвижению идеи выборов по одномандатной системе. Согласно этому плану, на завершающей стадии обсуждения должен был выйти Игорь Додон с инициативой о введении смешанной системы выборов.