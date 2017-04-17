Платформа DA считает, что изменение избирательной системы является результатом сговора Додона с Плахотнюком ...

Об этом заявил вице-председатель партии Платформа DA Александр Слусарь.

«У кого-то еще остались сомнения относительно тандема Плахотнюк-Додон? Именно смешанная система была в основе их договоренностей, согласно которым демократы должны были напирать, как танк, на одномандатной системе, а Додон позиционироваться, как «спаситель» и предложить «компромисс». Теперь вы понимаете, что было за отказом социалистов подписать Совместное заявление оппозиции, а также за лживыми декларациями о якобы нежелании подписывать один документ вместе с партиями, «которые 8 лет разрушали страну»?, - заявил Александр Слусарь.

В этой связи Слусарь отметил, что посредством изменения избирательной системы Плахотнюк и Додон намерены поделить между собой страну.

«За инициативой Додона скрывается лишь желание поделить страну на двоих со своим старшим братом Плахотнюком. И никакая борьба с режимом не является частью планов президента. Для меня давно это стало очевидным. Надеюсь, что сейчас поймут это и избиратели Додона, а также сторонники «Нашей партии», - подчеркнул Слусарь.

Во вторник, Игорь Додон подтвердил все ранее озвученные предположения о скоординированной позиции олигарха Владимира Плахотнюка и президента Игоря Додона, предложив утвердить смешанную систему выборов, при которой 51 депутат будет избираться по спискам, а 50 – по одномандатным округам.

Свою инициативу Додон объявил на организованном во вторник брифинге для журналистов и назвал ее «единственным решением».

Ранее неоднократно сообщалось о наличии скрытого плана властей по ложному продвижению идеи выборов по одномандатной системе. Согласно этому плану, на завершающей стадии обсуждения должен был выйти Игорь Додон с инициативой о введении смешанной системы выборов.