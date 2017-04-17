Партия ”Patria” считает, что целью избирательной реформы является отказ от Приднестровья ...

Текст распространенного Заявления приводится без сокращений:

Последние пять месяцев, прошедших после завершения так называемых президентских выборов в Республике Молдова, стали периодом нарастающей дестабилизации как внутри Республики Молдова, так и в ее взаимоотношениях с международными партнерами.

Мы видим, что, несмотря на проевропейскую риторику правительства и парламентского большинства, Республика Молдова невиданными темпами превращается в черную зону всеобщего поражения и демонстративного подавления гражданских свобод, верховенства права и политического плюрализма. Невзирая на пророссийские декларации президентской администрации, Молдова быстро погружается в масштабную антироссийскую истерию, аналоги которой можно отыскать лишь в начале 90-х годов.

Для закрепления режима "суверенной олигархии" и превращения Молдовы в изолированную от мира "балканскую Кампучию" времен Пол Пота и Енк Сари используется весь набор преступных инструментов:

изменение всего избирательного законодательства исключительно в пользу правящей группировки, не способной удержать власть иными способами;

репрессии простив оппозиции и её лидеров;

геополитические провокации против международных партнеров Республики Молдова на Западе и Востоке. Запугивание западных партнеров нашей страны мнимой российской угрозой и антиконституционные углубления партнерства с НАТО. Шантаж о возможном выходе из СНГ и системные дипломатические, политические и экономические демарши против Российской Федерации.

Мы отмечаем, что все эти процессы сопровождаются ростом напряжения вокруг приднестровского региона и противозаконными декларациями представителей власти об одностороннем, принудительном достижении территориальной целостности Молдовы.

Совершенно очевидно, что агрессивная риторика Кишинева направлена вовсе не на достижение гражданского и территориального единства нашей страны, не только на слом действующего переговорного формата. Ее цель - дестабилизация в зоне безопасности приднестровского конфликта, создание "управляемого" вооруженного столкновения, введение военного положения в стране, окончательное установление режима политической диктатуры и последующий отказ Кишинева от самого Приднестровья.

На этом фоне становится понятным, почему все сторонники перехода на одномандатную либо смешанную избирательную систему в Молдове столь хладнокровно игнорируют очевидный факт - намеренного выталкивания Приднестровья из правового поля Республики Молдова.

В сложившихся обстоятельствах политическая партия "Patria" считает своим гражданским долгом противодействовать указанной масштабной дестабилизации, быть открытой для формирования самой широкой общественной платформы по консолидации граждан самых различных политических убеждений, стоящих на принципах демократии, мира и молдавской независимости. Только честное и открытое сопротивление замыслам действующей власти, их публичное обсуждение и осуждение позволит абсолютному большинству молдавского общества вернуть себе конституционный суверенитет в Республике Молдова.