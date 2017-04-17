Плахотнюк поселился в более охраняемом особняке ...

Опасаясь за свою жизнь, олигарх Владимир Плахотнюк серьезно усилил собственную охрану и переселился в особняк с двухэтажным подземным бункером.

Об этом сообщила вице-председатель Народного движения Antimafie Даниела Бодруг в ходе организованной во вторник пресс-конференции.

Как сообщила Бодруг, для охраны Плахотнюка задействованы свыше тысячи человек. По ее словам, кроме увеличения охраны, а также кортежа с привлечением нескольких одинаковых автомобилей, Плахотнюк переехал в комплекс особняков, находящийся вблизи «Зеленого театра».

«Дом, в который недавно переехал Плахотнюк, был приобретен недавно и находится на пересечении улиц Тимиш и Бужорилор, возле парка Валя Морилор», - заявила Бодруг, уточнив, что на купленной Плахотнюком территории площадью в 1 га, в советские времена находился бункер, предназначенный для советской номенклатуры.

Даниела Бодруг отметила, что в новом особняке Плахотнюка есть вся необходимая для прослушивания и подавления радиосигнала техника.

«В доме есть также радио- и телестудия, в которой он может выходить с интервью, для того чтобы создавать иллюзию удерживания ситуации под контролем», - подчеркнула вице-председатель движения.

Кроме того, по мнению Бодруг, Плахотнюк использует в свою пользу любые абсолютно бесполезные кампании, запущенные им с одной лишь целью – поддерживать свое присутствие в публичном пространстве.

«Для него совершенно безразлично, чем завершаются эти кампании. Ему важно, чтобы эти кампании делали побольше шума, а побольше людей вовлекалось в обсуждение политических инициатив Плахотнюка. Напоминаю вам о кампании по изменению избирательной системы в пользу одномандатной системы, кампания по созданию парламентского большинства. Ему нужна была эта кампания для тог, чтобы продемонстрировать, что он определяет политическое влияние в Молдове. Это своего рода наркотик против страха», - подчеркнула вице-председатель Народного движения Antimafie Даниела Бодруг.

Ранее уже сообщалось об организованной Плахотнюком, вместе с высшим руководством Украины, инсценировки собственного покушения, которое должно было произойти 7 апреля. Согласно официальной версии, на Плахотнюка покушались 17 человек из Украины и Молдовы, которые должны были стрелять в него из гранатометов и пистолетов с глушителями (!). Про прошествии уже более 10 дней, ни украинские, ни молдавские власти больше ничего не сообщают о ходе расследования этого «происшествия».