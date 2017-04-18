Партия Додона определила «коридор» представительства в парламенте для партии Ренато Усатого (ВИДЕО) ...

Партия социалистов, ставшая в 2014 году парламентской благодаря организованному исключению из гонки Ренато Усатого и его партии, не исключает дальнейших репрессий в отношении возглавляемой Усатым партии, дав понять, что партии Усатого не будет позволено участвовать в выборах по партийным спискам.

Один из лидеров ПСРМ, секретарь президента Иван Чебан сообщил в эфире программы MEGAFON с Юрием Рошкой на принадлежащем социалистам телеканале NTV-Moldova, что предложенная Игорем Додоном инициатива по введению смешанной избирательной системы может привести несколько депутатов от «Нашей партии» Ренато Усатого, которые смогли бы пройти по «квоте» в 25% одномандатников.

По словам представителя Додона, Усатый является «вне системы», потому как «он был исключен из гонки и неизвестно, будет или не будет у него возможности участвовать [в выборах]». «Мы будем делать все возможное, но в противном случае, что ему остается?», - вопросил советник Додона, ответив, что Усатому остается возможность участвовать самому по одномандатной схеме голосования.

Отстаивающего свою линию представителя Партии социалистов не смутило даже уточнение ведущего о том, что в 2014 году из гонки была исключена совершенно другая партия, список которой тогда возглавлял Ренато Усатый, а не нынешняя «Наша партия». «Предположим, что это будет так - настаивал Чебан, - тогда он мог бы участвовать и как партия, и со своими вполне порядочными примарами, которые могли бы сегодня быть кандидатами по одномандатным округам».

Соответственно озвученной «формуле» социалистов, партия Ренато Усатого могла бы рассчитывать на часть мандатов из 25 %-ной «квоты» для одномандатников.

Обращает на себя внимание, что такая формула была озвучена Партией социалистов, которая по мнению большинства аналитиков стала в парламентской, благодаря исключению Ренато Усатого из парламентских выборов в 2014 году. Кроме того, представитель ПСРМ Игорь Додон стал президентом в ноябре 2016 года исключительно благодаря поддержке избирателей Ренато Усатого.

Во вторник, президент Игорь Додон подтвердил ранее озвученные предположения о скоординированной позиции олигарха Владимира Плахотнюка и президента Игоря Додона и предложил утвердить смешанную систему выборов, при которой 51 депутат будет избираться по спискам, а 50 – по одномандатным округам.

Согласно его предложению, в избранном по этой системе парламенте 25 депутатов должны будут представлять диаспору и Приднестровье. По замыслу Додона, остальные 25 депутатов будут избираться в района правобережной Молдовы.