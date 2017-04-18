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Сестра заместителя Плахотнюка обвинена в мошенничестве

Опубликовано : 19 апрель 2017 г. 15:26 | Просмотров: 3825 | Категория: Криминал

Прокуроры обвинили в мошенничестве сестру министра юстиции и заместителя председателя ДПМ Владимира Чеботаря, наживавшуюся обманным путем на строительстве мансард в Кишиневе.

Как сообщает прокуратура по борьбе с коррупцией, сестра министра юстиции Мариана Табуйкэ и ее муж Андрей являются обвиняемыми по уголовным делам, возбужденным еще в 2014 году. Он обвиняются в мошенничестве в особо крупных размерах путем обмана и злоупотребления доверием. Кроме того, они обвинены и в уклонении от уплаты налогов.

В деле, по которому проходит в качестве обвиняемой сестра министра юстиции,   фигурируют 25  пострадавших, а дом, в котором проживает семья Табуйкэ, уже был конфискован.

Ранее в СМИ сообщалось, что сестра министра юстиции была замешана в мошенничестве при строительстве в 2011 г. трех проектов по строительству мансард по ул. Минская, 49/1, Минская, 49/2 и Зелинского, 20.



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