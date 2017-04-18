Сестра заместителя Плахотнюка обвинена в мошенничестве ...

Прокуроры обвинили в мошенничестве сестру министра юстиции и заместителя председателя ДПМ Владимира Чеботаря, наживавшуюся обманным путем на строительстве мансард в Кишиневе.

Как сообщает прокуратура по борьбе с коррупцией, сестра министра юстиции Мариана Табуйкэ и ее муж Андрей являются обвиняемыми по уголовным делам, возбужденным еще в 2014 году. Он обвиняются в мошенничестве в особо крупных размерах путем обмана и злоупотребления доверием. Кроме того, они обвинены и в уклонении от уплаты налогов.

В деле, по которому проходит в качестве обвиняемой сестра министра юстиции, фигурируют 25 пострадавших, а дом, в котором проживает семья Табуйкэ, уже был конфискован.

Ранее в СМИ сообщалось, что сестра министра юстиции была замешана в мошенничестве при строительстве в 2011 г. трех проектов по строительству мансард по ул. Минская, 49/1, Минская, 49/2 и Зелинского, 20.