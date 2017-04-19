Чубашенко публично извинился за призыв голосовать за Додона на президентских выборах (ВИДЕО) ...

Бывший кандидат в президенты, вице-председатель «Нашей партии» Дмитрий Чубашенко публично извинился за свой призыв к избирателям голосовать на прошедших в ноябре выборах за лидера Партии социалистов Игоря Додона.

Об этом Чубашенко заявил накануне в эфире программы «Главное» на телеканале TVC21.

Дмитрий Чубашенко объяснил свой шаг тем, что выступив с инициативой о переходе к смешанной избирательной системе, президент Игорь Додон расколол оппозиционные силы, а также явственно показал, что намерен развивать тандем с олигархом Плахотнюком.

«Мы выбирали тогда кандидатуру Игоря Додона, как меньшее зло. Мы считали, что он получает шанс для того, чтобы сломать систему захваченного Плахотнюком государства. Мы видели в этом избрании надежду, но, к сожалению, эта надежда не реализовалась», - заявил Чубашенко.

По мнению Дмитрия Чубашенко, «все разговоры про смену избирательной системы – это ложный путь». Вице-председатель НП отметил, что «Молдова является захваченным Плахотнюком государством, а в захваченном государстве проводить какие-то выборы по правилам того, кто его захватил, это абсурд».

«Молдова – это такой концентрационный лагерь, тюрьма, начальник которой Плахотнюк. Мы считаем, что надо ломать тюрьму, а не обсуждать дизайн колючей проволоки или колер бараков в этой тюрьме», - подчеркнул Чубашенко.

Чубашенко уверен, что далее «будет укрепляться тандем Плахотнюка и Додона». «Они будут дальше делить между собой власть, разыгрывая спектакли про какие-то дискуссии, а потом будут «приходить к консенсусам» и зачищать всех остальных. А избирательная система будет такой, о какой они договорятся», - резюмировал Дмитрий Чубашенко.

Лидер Партии социалистов Игорь Додон стал президентом в результате проведенного 13 ноября 2016 года второго тура выборов, на которых решающими стали голоса «Нашей партии». Тогда, после переговоров Додона с Ренато Усатым, руководство «Нашей партии» призвало избирателей, голосовавших в первом туре за кандидата от «Нашей партии» Дмитрия Чубашенко, проголосовать за Додона во втором туре выборов.