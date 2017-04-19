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Додон поставил ультиматум гражданам Молдовы (ВИДЕО)

Опубликовано : 20 апрель 2017 г. 13:58 | Просмотров: 8396 | Категория: Top News, Власть

Занимающий должность президента Молдовы Игорь Додон считает, что в Молдове может быть два мнения: его и олигарха Владимира Плахотнюка.

Выступив в среду в эфире общественной телекомпании Moldova1, Додон полностью исключил право на мнение сторонников действующей избирательной системы.

«Действующей сегодня системы больше не будет, точно! Нынешняя система выборов по партиям уходит в историю. Будет одно из двух: или система, предложенная ДПМ, Плахотнюком; или предложенная мной смешанная система. Или одномандатная Демпартии, или смешанная социалистов. Я считаю, что есть реальные шансы, чтобы настоять на смешанной системе», - безапелляционно заявил Додон.

Ранее уже сообщалось, что 18 апреля президент Игорь Додон подтвердил неоднократно озвученные предположения о скоординированной позиции олигарха Владимира Плахотнюка и президента Игоря Додона и предложил утвердить смешанную систему выборов, при которой 51 депутат будет избираться по спискам, а 50 – по одномандатным округам.

Согласно его предложению, в избранном по этой системе парламенте 25 депутатов должны будут представлять диаспору и Приднестровье. По замыслу Додона, остальные 25 депутатов будут избираться в района правобережной Молдовы.


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