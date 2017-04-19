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Платона приговорили к 18 годам тюремного заключения

Опубликовано : 20 апрель 2017 г. 14:05 | Просмотров: 724 | Категория: Власть

Суд сектора Буюкань частично удовлетворил требование прокуроров и приговорил бизнесмена Вячеслава Платона к 18 годам лишения свободы.

Председатель Судейской коллегии озвучивала приговор около 10 минут.  Таким образом, согласно решению суда, бизнесмен проведет около 18 лет за решеткой.

Кроме того, он был лишен права занимать должности в банковской сфере сроком на 5 лет.

Сам Платон, комментируя это решение, подчеркнул, что, «это приговор не только мне, но и всей Молдове».

Между тем, это решение не являться окончательным, а у адвокатов есть право обжаловать решение суда в Апелляционной палате.

Напомним, что бывший депутат парламента, бизнесмен Вячеслав Платон, задержанный на Украине, был экстрадирован в Молдову 29 августа 2016 г. по ходатайству молдавских прокуроров.

По данным Генеральной прокуратуры, Вячеслав Платон обвиняется в участии в  мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах, приведших к нанесению ущерба Bаncа de Economii более чем на 800 млн. леев.

В свою очередь Платон заявляет, что "все деньги украл Плахотнюк", который является "главным бенефициаром кражи миллиарда из банковской системы Молдовы".

Он продолжит содержаться в Пенитенциаре N 13 до истечения срока предварительного ареста. Примечательно, что на последних заседаниях Платон отсутствовал, поскольку был отстранен судом от слушаний.

Источник: moldnews.md

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