По делу «группы Петренко» вещдоками стали футболки, флаги и книги ...

Об этом в соцсетях написал член «Группы Петренко» Павел Григорчук в ходе судебных слушаний, проходящих 20 марта.

«На сегодняшнем заседании суда по делу "группы Петренко" прокурор Нику Шендря начал перечислять «вещественные доказательства», которые якобы доказывают преступление Григория Петренко и его соратников. Так, прокурор начал перечислять: флаги, футболки, книги, изъятые у подсудимых дома в ходе обысков. Особенно важным доказательством является баннер «Miliardul inapoi» (Верните миллиард), который изъяли в ходе разгона протеста 6 сентября 2015», - написал Григорчук.

Он подчеркнул, что, «у вашего покорного слуги изъяли все книги за авторством Сергея Эрлиха, но при этом, почему-то, не изъяли роман «Обитель» Захара Прилепина, хотя через литературу последнего писателя было бы легче нам приписать Донбасский след, что безуспешно пытались сделать прокуроры. Далеки молдавские плахуроры от современной литературы. А так бы они фабриковали политические дела с куда более интересными сюжетами», - заключил он.

Бывший депутат, лидер оппозиционной партии "Наш дом - Молдова" (Красный блок) Григорий Петренко и его товарищи были арестованы после участия в антиолигархическом протесте в сентябре 2015 года. После нахождения более полугода в тюрьме и двух месяцев под домашним арестом "группа Петренко" была помещена под судебный контроль, но с рядом ограничений, в том числе запретом участвовать в акциях протеста и покидать населенный пункт (впоследствии территорию страны). Судебный контроль ежемесячно продлевался по запросу прокуроров. Члены "группы Петренко" были признаны "политическими заключенными" в докладе Госдепартамента США о соблюдении прав человека, представителями Парламентской ассамблеи Совета Европы и федеральным правительством Германии.