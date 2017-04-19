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Власти показали свою неспособность в преодолении чрезвычайных ситуаций

Опубликовано : 24 апрель 2017 г. 18:23 | Просмотров: 878 | Категория: Власть

Спустя три дня после разбушевавшейся в Молдове стихии, почти 90 населенных пунктов в семи районах, в основном, Юга страны до сих пор остаются без электроэнергии.

Несмотря на заявленное властями привлечение всех сил и средств для преодоления последствий прошедшего 20-21 апреля снегопада в Центре и на Юге Молдовы, в понедельник ситуация в этих зонах еще далека от нормальной.

Согласно последней оперативной информацией, предоставленной Службой гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций, по состоянию на 07.00 24 апреля, оставались отключенными от электроэнергии 88 населенных пунктов в 7 районах. В Гагаузии без электроэнергии 7 населенных пунктов, в Яловенском районе – 2,в Кантемирском – 11, в Тараклийском – 6, в Леовском – 18, в Каушанском – 16, в Ново-аненском – 12, в Кагульском – 16.

Все указанные районы находятся в зоне, в  которой поставки электроэнергии обеспечиваются частной компанией S.A Gas Natural Fenosa.

Известно, что в сводки по преодолению последствий стихийного бедствия не входят многочисленные случаи, где в ряде населенных пунктов электричество есть частично.

Кроме того, десятки тысяч поваленных деревьев остаются на улицах, как это происходит в большей части Кишинева.

Привлеченные по президентскому указу силы Национальной армии и Войск карабинеров даже не были обеспечены необходимыми для разбора завалов пилами и топорами. Солдаты вынуждены были работать вручную.

Последнее сообщение премьер-министра о деятельности по преодолению чрезвычайной ситуации было 22 апреля, когда в разгар спасательных работ Павел Филип решил провести на центральной площади Кишинева построение задействованных сил, вместе со спецтехникой, для выражения им благодарности.

В понедельник, 24 апреля, несмотря на то, что на улицах столицы валяются оборванные провода и тысячи обломанных деревьев, мэр Кишинева Дорин Киртоакэ объявил, что ситуация находится под контролем, разблокированы все дороги, а поваленные деревья стоит разрубать и оставлять на обочинах дорог для их дальнейшего вывоза. Более того, любые попытки освобождать дворы Кишинева от поваленных деревьев расценены мэром как «правонарушение».

В то  же время, Дорин Киртоакэ уже успел оценить ущерб с «погрешностью» почти в 50%. По словам Киртоакэ, ущерб от стихии составил «50-70 миллионов леев».

Примечательно, что ни власти Молдовы, ни представители S.A Gas Natural Fenosa, пока ничего не сообщали, почему, несмотря на настойчивые предупреждения синоптиков о надвигающейся стихии, не были предприняты превентивные меры, которые могли бы существенно снизить ущерб.  

В пятницу, 21 апреля, за одну ночь в центральных и южных районах Молдовы выпало более месячной нормы осадков в виде снега. Были заблокированы дороги, как национального, так и местного значения. В первые два дня, было нарушено электроснабжение более чем в 600 населенных пунктах, отключена связь.



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