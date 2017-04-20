Венецианская комиссия не поддерживает предложенные Додоном и Плахотнюком реформы избирательной системы ...

Выдвинутые олигархом Владимиром Плахотнюком и действующим президентом Игорем Додоном проекты изменения действующей избирательной системы не нашли поддержки в Венецианской комиссии Совета Европы.

Об этом сообщила вице-председатель «Нашей партии» Елена Грицко по итогам прошедшей в Страсбурге встречи партийной делегации с руководством Венецианской комиссии.

«Они ясно заявили, что скептически рассматривают необходимость изменения избирательной системы в Молдове, будь то в пользу одномандатной или смешанной», - написала Грицко в соцсетях по результатам встречи с вице-председателем Комиссии Томасом Маркертом и главы Департамента выборов и политических партий Пьером Гарронь.

Грицко добавила, что членам Венецианской комиссии Совета Европы было вручено Совместное заявление основных оппозиционных политических сил, высказавшихся против изменения избирательной системы.

Ранее уже сообщалось, что 7 марта возглавляющий Демпартию олигарх Владимир Плахотнюк инициировал законопроект о переходе на одномандатную систему выборов депутатов в парламент по 101 одномандатному округу.

Спустя полтора месяца, 18 апреля, президент Игорь Додон подтвердил неоднократно озвученные предположения о скоординированной позиции олигарха Владимира Плахотнюка и президента Игоря Додона и предложил утвердить смешанную систему выборов, при которой 51 депутат будет избираться по спискам, а 50 – по одномандатным округам.

Согласно его предложению, в избранном по этой системе парламенте 25 депутатов должны будут представлять диаспору и Приднестровье. По замыслу Додона, остальные 25 депутатов будут избираться в районах правобережной Молдовы.

В свою очередь, шесть оппозиционных партий ("Наша Партия", Партия "Платформа "Достоинство и Правда", ПКРМ, ЛДПМ, Партия "Действие и Солидарность" и «Наш дом – Молдова») подписали совместную Декларацию против инициативы олигарха Владимира Плахотнюка об изменении избирательной системы. Документ выступает в поддержку нынешней пропорциональной системы.

Оппозиционные партии потребовали отзыва законопроекта о внесении изменений в нынешнюю избирательную систему, в противном случае они заявили об организации «масштабных акций по недопущению изменения нынешней избирательной системы».