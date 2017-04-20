Заместитель Плахотнюка рассуждает о «биологии» своего начальника (AUDIO)
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Агентству OMEGA передана аудиозапись, на которой нынешний вице-председатель Демпартии Сергей Яралов рассказывает о «биологии» олигарха Владимира Плахотнюка, слабых моментах его управленческой философии и интригах в окружении Плахотнюка.
Как сообщил источник, передавший агентству аудиозапись, разговор состоялся в конце 2014 года. Собеседником Яралова был ныне обвиненный в финансовых преступлениях бизнесмен Вячеслав Платон.
Продолжение – в следующих выпусках…
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