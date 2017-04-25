Уникальный детский камерный оркестр проведет концерт в Кишиневе ...

Камерный оркестр из 30 юных музыкантов Республиканского музыкального лицея им. С. Рахманинова проведет 30 апреля концерт в холле столичного торгового центра ''Аtrium''.

Уникальный, не имеющий аналогов в Молдове, Камерный оркестр, состоящий из тридцати юных музыкантов, в возрасте от 12-ти до 19-ти лет, под руководством дирижёра Игоря Иосифовича Ерсака, исполнит современную популярную и классическую музыку.

Солистами выступят лучшие ученики лицея им. С. Рахманинова, лауреаты многочисленных национальных и международных музыкальных конкурсов России, Румынии, Украины, Польши, Сербии, Греции, Италии и многих других стран.

Концерт состоится 30 апреля, в 14.00.