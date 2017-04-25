Правительство политически мотивирует выделение средств из Дорожного фонда ...

На ремонт дорог в Бельцах, втором по значимости городе Молдовы, правительство выделит всего 1,5% от общего бюджета Дорожного фонда.

Об этом сообщила начальник Управления экономики и финансового мониторинга муниципальных предприятий примарии Бельц Ольга Сухомлинова.

Сухомлинова приводит данные из недавно подготовленного Министерством транспорта проекта, согласно которому один из крупнейших городов страны - Бельцы получит на ремонт дорог из Дорожного фонда всего 1,7 млн леев (или 1,5% от общего бюджета фонда).

По мнению руководителя финансово-экономического управления примарии Бельц, авторы проекта не учитывают ни состояния дорог, ни долю местных дорог, и предлагают выделять дополнительные средства районам, которые и без того много лет получали льготное финансирование. Она также настаивает, что центральные власти грубо нарушили закон, сокращая финансирование уже после того, как утверждён местный бюджет и определены объёмы работ.

«Посмотрите на цифры: “мун. Кишинев получит 11,8 млн леев на содержание местных дорог и 20,8 млн леев – национальных дорог, мун.Бельцы – 1,7 млн леев, АТО Гагаузия – 13,7 млн леев, Сорокский район – 18,8 млн леев, Унгенский – 14,7 млн леев, Кагульский – 14,3 млн леев и т.д.” Муниципий Бельцы лишь 1,5% от Дорожного фонда», - написала в соцсетях глава Управления экономики и финансового мониторинга муниципальных предприятий примарии Бельц Ольга Сухомлинова.

Известно, что неприязнь контролируемых олигархом Владимиром Плахотнюком центральных властей, в отношении Бельц связана с тем, что возглавляемая олигархом Демпартия пользуется самым низким рейтингом. На прошедших 14 июня 2015 года местных выборах, за кандидата от Демпартии Сергея Киселева проголосовали 3,82% избирателей (1931 чел.). За ставшего с недавних пор лидером бельцкого филиала ДПМ Октивана Маху проголосовали менее 9% граждан.

Подобный уровень «популярности» партии Плахотнюка заметно контрастирует с результатом в 72,46% голосов бельчан, отданных за лидера оппозиционной «Нашей партии» Ренато Усатого.