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Задержан один из ключевых министров партии Гимпу

Опубликовано : 27 апрель 2017 г. 13:22 | Просмотров: 1950 | Категория: Власть

Представитель Либеральной партии, министр транспорта Юрий Киринчук был препровожден в четверг в Национальный центр по борьбе с коррупцией, а в его рабочем кабинете и дома были проведены обыски.

Как официально сообщено, обыски и задержания в минтрансе прошли по делу о коррупции при распределении европейских фондов.

Комментируя свое задержание, Киринчук заявил журналистам, что расценивает его, как «политическое шоу». «Им нужна одномандатная система», - заявил Киринчук, дав понять, что его арест связан с необходимостью продвижения в парламенте инициативы Плахотнюка по переходу на выборы по одномандатной системе.

Днем ранее, обыски и аресты по делам о коррупции прошли в мэрии Кишинева, которую возглавляет первый вице-председатель ЛП Дорин Киртоакэ.



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