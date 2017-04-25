Задержан один из ключевых министров партии Гимпу
|
Представитель Либеральной партии, министр транспорта Юрий Киринчук был препровожден в четверг в Национальный центр по борьбе с коррупцией, а в его рабочем кабинете и дома были проведены обыски.
Как официально сообщено, обыски и задержания в минтрансе прошли по делу о коррупции при распределении европейских фондов.
Комментируя свое задержание, Киринчук заявил журналистам, что расценивает его, как «политическое шоу». «Им нужна одномандатная система», - заявил Киринчук, дав понять, что его арест связан с необходимостью продвижения в парламенте инициативы Плахотнюка по переходу на выборы по одномандатной системе.
Днем ранее, обыски и аресты по делам о коррупции прошли в мэрии Кишинева, которую возглавляет первый вице-председатель ЛП Дорин Киртоакэ.
За 20 дней цена жизни Плахотнюка выросла в пять раз ...Просмотров: 1289
Задержан один из ключевых министров партии Гимпу ...Просмотров: 1928
Венецианская комиссия не поддерживает предложенные Додоном и Плахотнюком реформы избирательной системы ...Просмотров: 8806
|17.04.2017
|В Кишинёве обсудят инициативу власти об изменении избирательной системы и единый Марш Победы
|12.04.2017
|Еще одна оппозиционная партия присоединилась к Декларации о недопущении избирательной реформы Плахотнюка