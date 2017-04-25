Задержан один из ключевых министров партии Гимпу ...

Представитель Либеральной партии, министр транспорта Юрий Киринчук был препровожден в четверг в Национальный центр по борьбе с коррупцией, а в его рабочем кабинете и дома были проведены обыски.

Как официально сообщено, обыски и задержания в минтрансе прошли по делу о коррупции при распределении европейских фондов.

Комментируя свое задержание, Киринчук заявил журналистам, что расценивает его, как «политическое шоу». «Им нужна одномандатная система», - заявил Киринчук, дав понять, что его арест связан с необходимостью продвижения в парламенте инициативы Плахотнюка по переходу на выборы по одномандатной системе.

Днем ранее, обыски и аресты по делам о коррупции прошли в мэрии Кишинева, которую возглавляет первый вице-председатель ЛП Дорин Киртоакэ.