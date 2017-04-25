За 20 дней цена жизни Плахотнюка выросла в пять раз ...

Прокуроры настаивают на высмеянной в Молдове инсценировке покушения на олигарха и лидера Демпартии Владимира Плахотнюка.

После того, как в Молдове была высмеяна версия прокуроров о якобы имевшей место попытке покушения на олигарха Владимира Плахотнюка, известный своими не менее эксцентричными «разоблачениями» прокурор Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Виталий Бусуйок выступил перед журналистами с новыми деталями «дела».

По утверждению Бусуйока, плата за устранение Плахотнюка составляла не 200 тысяч долларов, как это было заявлено прокурором изначально, а 1 миллион долларов, а цифра стала известной из показаний арестованных.

Примечательно, что сумма вознаграждения выросла в пять раз, после того, как заявленные прокурорами 200 тысяч долларов на 17 исполнителей выглядели более чем смешно.

Прокурор Бусуйок настаивает, что заказчиком покушения является находящийся в Москве Григорий Карамалак, известный в криминальных кругах, как «Болгар». Кроме того, прокурор настаивает, что за планами по устранению Плахотнюка стоит еще один заказчик, находящийся в местах лишения свободы в Молдове. Бусуйок отказался называть его имя.

Прокурор сообщил, что обнародованная им версия основывается на признаниях некоторых арестованных, которые согласились сотрудничать со следствием, назвав в качестве заказчикап покушения Григория Карамалак.

Прокурор Виталий Бусуйок предоставил видеоматериал, на котором говорится, что Плахотнюка планировалось ликвидировать из гранатометов, как в случае с ликвидированным на Донбассе лидером сепаратистских вооруженных сил Гиви (задержанный на виде говорит «Моторола» - Ред.).

Бусуйок вновь продемонстрировал оружие из которого якобы планировалось ликвидировать Плахотнюка, но не уточнил, зачем «киллерам» были нужны пистолеты с глушителями, если планировалось расстрелять офис Плахотнюка из гранатометов.

Как было сообщено 7 апреля, всего было задержано 17 человек, интересовавшихся жизнью Плахотнюка: восемь – в Кишиневе и 9 – в Киеве.

Примечательно, что вся история с так называемым «предотвращенным заказным убийством Плахотнюка» вызвала исключительно насмешки. После появления этой новости, лидер Демпартии Владимир Плахотнюк открыто обвиняется в социальных сетях в инсценировке собственного покушения. Одной из самых распространенных предполагаемых версий этой инсценировки является возможное психическое расстройство.

Сам Владимир Плахотнюк пока никак не комментировал произошедшее. Прокуроры также не сообщили, если уже был проведен допрос Плахотнюка в качестве потерпевшего.