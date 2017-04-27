Партия Додона отозвала собственную инициативу по демократизации Центризбиркома (DOC) ...

Партия социалистов отказалась от собственной идеи более широкого представительства в ЦИК выдвиженцев от парламентской и внепарламентской оппозиции, а также от структур гражданского общества.

Законопроект об изменении способа формирования ЦИК был отозван в четверг на заседании Постоянного бюро парламента представителями Партии социалистов, депутаты которой и были его авторами.

Внесенный 18 февраля 2016 г., на волне многотысячных протестов против режима Плахотнюка, законопроект о реформировании ЦИК предполагал делегирование в Комиссию 5 представителей парламентских партий, из которых лишь двое от парламентского большинства. Кроме того, согласно уже отозванному социалистами законопроекту, два представителя ЦИКа должны были представлять внепарламентские партии и два делегата от общественных организаций.

Примечательно, что на момент внесения законопроекта в парламент, возглавляемая Игорем Додоном Партия социалистов мотивировала необходимость изменения способа формирования ЦИК решением Национального гражданского форума, состоявшегося в январе 2016 года и «необходимостью обеспечения максимальной транспарентности, объективной и пропорциональной представительности членов ЦИК».

Тогда же, социалисты считали, что «только обеспечив участие гражданского общества и внепарламентских партий в управлении Центризбиркомом, можно будет изменить общественное мнение об имидже указанного органа».

Партия социалистов пока не сообщала о мотивах отзыва своего законопроекта по реформе ЦИК.