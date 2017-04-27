Суд удовлетворил запрос представителей Додона об организации референдума по отзыву Киртоакэ
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Известная своей подконтрольностью олигарху Владимиру Плахотнюку Апелляционная палата Кишинева удовлетворила запрос Партии социалистов о проведении референдума по отзыву мэра Кишинева.
Решение об этом было принято в четверг, 27 апреля, а согласно судебному решению, в течение 60 дней Партия социалистов проведет процедуру сбора не менее 60 тысяч подписей избирателей Кишинева в поддержку проведения референдума по отзыву Дорина Киртоакэ.
Ранее Киртоакэ обжаловал инициативу об организации референдума по его отзыву с должности в суде столичного сектора Чентру, который принял решение в его пользу.
Благоприятное Партии социалистов решение Апелляционной палаты вызвало в обществе очередные подозрения в сговоре лидера социалистов Игоря Додона с олигархом Владимиром Плахотнюком, контролирующим судебную систему Молдовы.
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