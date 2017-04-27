Суд удовлетворил запрос представителей Додона об организации референдума по отзыву Киртоакэ ...

Известная своей подконтрольностью олигарху Владимиру Плахотнюку Апелляционная палата Кишинева удовлетворила запрос Партии социалистов о проведении референдума по отзыву мэра Кишинева.

Решение об этом было принято в четверг, 27 апреля, а согласно судебному решению, в течение 60 дней Партия социалистов проведет процедуру сбора не менее 60 тысяч подписей избирателей Кишинева в поддержку проведения референдума по отзыву Дорина Киртоакэ.

Ранее Киртоакэ обжаловал инициативу об организации референдума по его отзыву с должности в суде столичного сектора Чентру, который принял решение в его пользу.

Благоприятное Партии социалистов решение Апелляционной палаты вызвало в обществе очередные подозрения в сговоре лидера социалистов Игоря Додона с олигархом Владимиром Плахотнюком, контролирующим судебную систему Молдовы.