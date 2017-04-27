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Под давлением общественности полностью оправдан мэр Тараклии

Опубликовано : 28 апрель 2017 г. 11:48 | Просмотров: 1217 | Категория: Власть

Приговор в отношении неугодного властям мэра города Тараклия Сергея Филипова полностью отменен, а уголовное преследование признано незаконным.

Решение об этом было вынесено в пятницу Комратской Апелляционной палатой, которая оставила в силе оправдательный приговор Тараклийского суда в отношении Сергея Филипова.

Уголовное преследование в отношении мэра Тараклии стало одним из резонансных дел, подтверждающих факт использования прокуратуры и судебных органов для давления на неугодных властям местных избранников.

Приговор в отношении Филипова получил консолидированное осуждение не только со стороны общественности, но и со стороны ЕС и США.

В августе прошлого года, под давлением общественного мнения и международных структур, Высшая судебная палата была вынуждена отменить приговор Кагульской Апелляционной палаты  в отношении неугодного им мэра Тараклии Сергея Филипова и направить его на пересмотр в Апелляционную палату Комрата.

Ранее уже сообщалось, что приговор в отношении Сергея Филипова был обжалован, но несмотря на это тараклийский судоисполнитель запустил процедуру взыскания назначенного властями ущерба, насчитав уже более 195 тысяч леев, включая пеню и процент «за услуги судоисполнителя» (10 % от суммы).

Тогда, оказывая давление на находящегося в больнице неугодного мэра, власти прибегли к таким мерам, как полный арест зарплатного счета Филипова, взыскав даже пособие, выданное по больничному листу. Арест наложен даже на пособие, которое получает сын Филипова от первого брака, являющийся студентом. Следующим шагом властей является арест части недвижимости, в которой проживает Филипов совместно с родителями.

Согласно вынесенному Кагульской Апелляционной палатой приговору, за санкционированную горсоветом вырубку шести засохших туй в целях благоустройства городского сквера, Филипову был присужден штраф в размере 8000 леев, с обязательством выплаты ущерба в размере 164 тысяч леев. Кроме того, ему было запрещено занимать руководящие функции в течение двух лет.

«Дело Филипова» было расценено, как политическое послами Евросоюза, а Глава Миссии ЕС в Молдове Пиркка Тапиола заявил, что в этом деле «все было слишком очевидно».

В начале апреля, после предварительного вынесения приговора, Тапиола заявил, что «в условиях, когда избранный народом примар был лишен своей должности только за то, что спилил несколько деревьев, не надо обладать слишком большой фантазией, чтобы появились резонные вопросы».

Молдавские власти обвинили тогда посла ЕС «во вмешательстве в еще не оконченное судопроизводство», дав понять, что окончательный вердикт судебной инстанции может отличаться от предварительного.

Тогда же, приговором в отношении Филипова обеспокоилось и посольство США  Молдове, посчитавшим, что в этом деле юстиция была использована для политического преследования.

«Посольство США обеспокоено решением Кагульской Апелляционной палаты об отстранении от должности примара Сергея Филипова. Решения Палаты не должны быть или не должны казаться политически мотивированными. Повышение транспарентности и реформы в судебной системе Республики Молдова должны оставаться ключевым приоритетом», - говорится в пресс-релизе посольства США, распространенном 6 апреля 2016 года в связи с вынесенным приговором Апелляционной палаты Кагула в отношении Филипова.

Примар города Тараклии Сергей Филипов был осужден Апелляционной палатой Кагула, несмотря на оправдательный приговор суда первой инстанции, и отстранен от должности.

Приговор был вынесен по настоянию прокуроров, которые опротестовали оправдательный приговор, вынесенный в отношении Филипова судом первой инстанции 16 апреля 2015 года.

Примар Тараклии Сергей Филипов известен своей принципиальной позицией в отношении преступного режима, возглавляемого олигархом Владимиром Плахотнюком.

На прошедших 14 июня 2015 года местных выборах, Филипов с первого тура набрал свыше 70% голосов избирателей, став примаром города Тараклия.



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